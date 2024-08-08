造船廠生意做不完　馬士基宣布要造50-60艘替代燃料新船

▲馬士基航運。宣布要造50-60艘替代燃料新船（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

馬士基航運今(8)日公布第二季業績，不過更受業界矚目的是公司宣布要造50-60艘替代燃料新船，進行船隊更新，預計在2026年-2030年間通過新造船以及期租的方式獲得80萬箱(20呎櫃)的雙燃料的新船，並選擇了一種混合了甲醇和液化氣的雙燃料推進系統，還預見到未來行業將採用多燃料的方式，包括液化生物甲烷(生物LNG)。

馬士基更新船隊計畫是全球大型貨櫃船公司一致的方向，業界估計未來相當時間造船廠生意做不完。我驗船中心執行長鄭志文指出，液化生物甲烷是將生質燃油與LNG混合，目前已經有這種燃料，也有適合的主機，剩下的就是供應鏈的問題。

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馬士基024年第二季度繼續保持增長態勢：所有業務的貨量均有增長，財務表現更為優異，息稅前凈利潤率(EBIT margin)達到了7.5%(第一季為1.4%)。 基於紅海危機的持續影響和強勁的市場需求，馬士基於8月1日提升了2024年的財務業績指引。

馬士基第二季營收127.7億美元，年減1.8%，息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)21.4億美元，年減26.2%，息稅前利潤(EBIT)9.63億美元，年減40.1%，凈利潤8.33億美元，年減44.0%。

為了支援船隊的更新換代，馬士基現預計2024-2025年的資本性支出將在100億美元至110億美元之間（之前為90億美元至100億美元之間）。

柯文勝在財報中表示，「展望未來，我們的重點仍然是保持有機增長，同時探索增值收購的機會，尤其是在物流領域。 我們將繼續嚴格控制成本，保持高資產利用率，進一步推動船隊的更新換代。 ”

而馬士基在其二季度財報中進一步寫到，將持續更新旗下船隊，目標是通過簽訂新造船和期租的方式獲得80萬箱的雙燃料新造船運力，預計交付時間在2026年-2030年間完成，亦即平均每年需要獲得16萬箱的運力（相當於10艘16000箱的運力總和）。

馬士基表示這80萬箱的運力相當於50-60艘船舶的運力。 其中馬士基將自己建造大約30萬箱，其他的50萬箱將通過期租的方式獲得這批新船運力。

關於雙燃料選擇方面，馬士基在通告中表示，為了確保船隊的長期競爭力及其實現去碳化目標的能力，馬士基選擇了一種混合了甲醇和液化氣的雙燃料推進系統。 馬士基進一步表示，儘管綠色甲醇可能在短期內成為最具競爭力和可擴展的去碳化路徑，馬士基還預見到未來行業將採用多燃料的方式，包括液化生物甲烷。 一旦這些船舶交付后，馬士基的船隊中將有約25%的船隊都是配備雙燃料發動機。

馬士基還表示，已經開始著手為這批新造船訂單鎖定生物甲烷燃料。 “馬士基已經開始為液化生物甲烷（生物LNG）簽訂購買協定，以確保這些新的雙燃料氣體船在本十年內能夠實現溫室氣體減排目標。”

馬士基鄭重的表示，這批新造船訂單將不會增加其總運力，僅用作船隊更新。船隊規模將維持在430萬箱左右。