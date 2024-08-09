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亞泥H1每股賺2.16元創3年來新高　主要原因有3個

▲▼亞洲水泥公司花蓮製造廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲亞泥花蓮廠。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

亞泥（1102）公布上半年財報，合併營收為354.84億元，稅後淨利為71.91億元，EPS為2.16元，創下近3年新高。

亞泥表示，上半年獲利較去年同期增加，主要有3大原因挹注，首先是受惠於美元升值及股市行情，財務投資績效良好；其次是台灣地區水泥、預拌、電力、鋼鐵獲利較去年同期成長，其中，子公司亞東預拌獲利續創歷史新高，嘉惠電力營收佔比已連續2年達20％；最後則是關係企業權益法投資的遠東新世紀（1402）及裕民航運（2606），獲利皆有成長。

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亞泥指出，子公司亞東預拌，近幾年致力研發高性能混凝土，最高磅數可達1.2萬磅，可提高建築耐震性和耐久性，獲得包括台北雙星大樓等許多指標型超高大樓建案的指定採用，也讓亞東預拌的業績不斷創下新高紀錄。

亞泥投資的嘉惠電力，是台灣最大的民營天然氣電力業者，採用較燃煤發電環保的天然氣發電，善盡企業社會責任，並為股東創造合理利潤，同時支持台灣電力供應與經濟發展。值得一提的是，由於嘉惠電力二期已經在今年6月份擴大20%的規模，年總發電量提升為56.8億度，可供120萬家戶電力使用，下半年將可望再增加挹注母公司的營收。

 

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關鍵字： 亞泥水泥

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