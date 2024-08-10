雲品國際H1每股賺1.68元　前7月營收寫同期新高

▲雲品國際委託經營據點「亞果薈」。（圖／雲品國際提供）



記者廖婕妤／台北報導

雲品國際（2748）公布上半年財報及7月營收，上半年合併營收為12.36億元，年增11.8％，稅後淨利為1.78億元，年增48.73％，EPS為1.68元；7月營收為1.70億元，年減8.48%，累計前7月營收為14.06億元，年增8.88％，創同期新高。

雲品說明，Q2合併營收為4.93億元，年增2.12%，稅後淨利為0.35億元，年減4.68％，EPS為0.33元，主要是受到4月花蓮強震影響當地觀光，部分餐廳也受地震影響停業數日，也因5月週末假日完全無「宜嫁娶日」，導致宴會辦理銳減，影響Q2獲利表現。

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雲品表示，7月暑假旺季，雖有部分國旅市場受出國熱潮影響，但君品酒店、雲品溫泉酒店住房表現穩定微幅成長；不過受到凱米颱風影響，住房與餐飲都受到一定程度衝擊。另君品酒店頤宮中餐廳7月至10月進行內部裝修，僅開放5成座位席次營運，加上宴會場次持平，但總桌數減少，致使營運成長動能趨緩，使得7月整體營收衰退。

展望後市，Q3有暑假檔期，年底大型展覽與年末企業大型活動增加，亦將持續對於旗下飯店旅宿有所助益，衝刺下半年營收動能。此外，委託經營事業以強化獲利能力與分散風險，目前已簽約15處，其中有8處營運中，另外7處籌備與興建中，保守估計今年底將有新北烏來蘇卡利漫活、台東市機關車庫與台東市北町日式建築宿舍群等3處投入營運的行列。