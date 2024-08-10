一家三口「沖繩5天噴8萬」他嘆：沒有便宜到哪！網曝1物價格難降

▲沖繩國際通。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少人認為國旅昂貴，不如買機票出國旅遊，但有網友指出，日前帶2大1小去沖繩玩，5天4夜共花了8萬元，光是機票就要3萬元，而且還是搭廉航，住宿則花了1萬2500元左右，但同樣的價位在台灣也可以住到不錯的飯店，另外在當地的伙食、交通，其實並沒有便宜到令人驚豔。

有網友在PTT發文，一家三口今年五月去沖繩旅遊，總共花了8萬元，機票就佔了3萬元，追蹤一個多月的機票，最便宜也要8千元，「夠我高鐵北高來回兩趟還有找」，而且搭的還是廉航，如果選三大傳統航空，價格直接翻倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於住宿方便，他們住了3間旅館，其中兩間較為簡樸，每晚約台幣2000元，另一間則是位於國際通附近，兩晚台幣8500元，價位跟他之前去宜蘭烏石港住的飯店差不多，「但宜蘭那間從旅館大門走到沙灘只要5分鐘，而且硬體設備並不會輸給沖繩的飯店，停車也方便很多」。

他也提到，租車花了1萬多台幣，「我不覺得有比台灣便宜到哪去」，至於當地的飲食、購物，則是個人選擇，「基本上就是看你想玩什麼等級」，不過這一趟玩下來，價格並沒有便宜到令人驚豔的地步，「可能是我期望太高」；不過他強調，不是要抱怨沖繩，其實很喜歡這裡，未來有機會還會再來，但如果說沖繩比國旅便宜，那絕對是錯的，「而且沖繩機票現在只有貴而已，如果看到便宜的機票請再跟我說謝謝」。

貼文曝光，網友表示貴在機票，「現在其實就是機票特別貴」、「沖繩的海比烏石港乾淨多了好嗎」、「光人行道就屌打國旅」、「剛看廉航中秋連假早去晚回，不含行李一個人要兩萬，國旅再怎麼漲，也很難抵銷機票錢」、「還是那句老話，要吹日本品質好沒意見，但要說比國旅便宜就是在開玩笑」、「出國優點在花錢買得到品質」、「在日本吃日本和牛，和在台灣吃日本和牛，那價差大概能多住兩三天」。