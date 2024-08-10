他買台積電「暴賺2000萬」！沒被股災嚇跑　驚人對帳單公開

▲台積電近期股價起伏大。（示意圖／視覺中國CFP）

文／CTWANT

近期台股大幅震盪，台積電股價也起起伏伏，9日台積電股價重回900元以上，收盤大漲4.2%，一位網友也貼出自己的對帳單，目前已累積持有45張台積電，帳面獲利約2000萬元，相當驚人。

該網友在PTT上以「感謝台積賜我吃穿」為題發文，透露自己從2019年起分批買入台積電股票，並長期持有，目前已累積持有45張，且考量到台積電的潛在發展優勢，他暫無賣出計畫。原PO年初也曾貼文表示，「因為工作的關係，和台積電有不少業務來往，自己也有不少朋友在台積電工作，當然我不會說台積電沒有任何問題，但跟我所接觸過的其他公司相比，真心覺得這真的是間值得相信、也值得長期投資的公司」。

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▲原PO曬對帳單，目前台積電的持股總數45張。（圖／翻攝自Stock批踢踢）

原PO還提到，8月初股價回檔時，他正準備出國前往土耳其旅遊，於8月5日出發前以822元的價格買入一張，目前他共持有45張股票，每張平均買進價格為48.3萬元，帳面獲利約2千萬元，報酬率達92%，並計劃繼續存錢，尋找合適時機再加碼，短期目標是湊滿50張。

從對帳單數據來看，這位網友的帳面獲利約為2006萬元，總投入成本約2177萬元，平均每張成本約48.3萬元，未實現報酬率達92.13%，相當驚人。

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言表示，「賺翻」、「台積王」、「2330本就是送分題」、「長投一隻金雞沒開槓桿都賺爛」、「台積讓百萬股東資產成長了」、「方向正確，買一堆雜七雜八的股票不如買GG」、「賺爛了」、「說真的善用自己的優勢，追蹤股票，這錢是你應得的」。

▼原PO在8月5日買到822的台積電。（圖／翻攝自Stock批踢踢）

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