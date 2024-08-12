股災逃命潮！　法人說話了

▲市場擔憂美國經濟疲軟與日本升息所致，美股、日股、台股等股市日前出現暴跌慘劇。圖為日本央行總裁植田和男。（示意圖／CTWANT提供）

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台灣股民過了一周驚魂記，大盤如雲霄飛車，衝往地心又拔地衝上雲端，上下震盪近三千點，在波動越來越大的兩萬多高點中，投資人下一步該如何？CTWANT盤整投信董座、分析師、理財達人看法，「台股美股連動性強，獲利了結，現金王道」，「買點到」各派論述皆有。

時序邁入八月，股民就集體接受震撼教育，8月2日「黑色星期五」台股大跳水慘跌1004點，忐忑度過周末後，沒想到周一迎來更壯觀的萬股齊跌，大盤重挫1807點、跌幅8.35％。幸而美股回神，台股7日大反彈，站回2萬1點關卡，9日收在21469點。

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究竟這場突如其來的台股驚風暴如何形成？會持久嗎？國泰投信董事長張錫分析說，除了中東衝突不斷，日央升息日幣大幅升值，造成Carry trade unwined（日圓利差交易），這些都引爆美股主指大跌、亞洲股市連環爆，再加上美國失業率創新高又強推股市一把，台股跟著美股大跌。

▲國泰投信董事長張錫認為，台股下跌反而是買點時機。（圖／資料照／CTWANT提供）

台新金控首席經濟學家李鎮宇則提出他的論點，認為7月就應該降息，結果美國聯準會主席鮑爾從升息慢了大半拍，現在也未掌握到降息時間點；若7月降息，即可拖住下滑景氣情勢，要等到9月降息的話，反而引發市場恐慌。

回顧這兩周，先是美國聯準會7月31日表示9月降息，美股與台股迎來漲勢，但8月2日勞動部公布7月非農就業人數從上月的17.9萬人降為11.4萬人，且失業率連續四月攀升，達到4.3％，創近三年新高，引來市場對美國經濟衰退隱憂，美股大跌也拖累台股，直到8日美國勞工部公布初領失業金減少1.7萬人降至23.3萬人，跌幅為11個月來最大，緩解市場對經濟疲軟的疑慮，美股才反彈走高。

然近期全球股災的風暴核心，則是日本央行8月1日的升息，東證指數1日從高點反轉，大跌3.9％；但在7日，日本央行緊急喊停，暫不升息，才止住日股重挫跌勢。

8月5日全球股災關鍵推手「日銀升息」雖救了日圓，卻導致日本套利交易加速退場，引發日股暴跌，加上美國就業數據爆冷，觸發經濟衰退領先指標－薩姆規則（Sahm Rule），兩者「共伴效應」交錯下，在全球市場形成了一場「完美風暴」，全球股災骨牌效應，從美股一路擴散到亞股、歐股。

▲台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，美國聯準會應該在7月降息。。（圖／資料照／CTWANT提供）

儘管美股、日股大盤相繼回神，但對剛經歷「血洗台股」的投資人，大多驚惶未定，不知下一步該如何。

永豐投顧團隊即建議「區間操作，獲利了結，現金為王」；這幾天台股跌深又彈高，股民大洗三溫暖，前投信公會理事長、國泰投信董事長張錫先是在6日公開喊話「跌深就是最大的利多」建議「把握低檔機會」；總經理張雍川也再喊「台股沒有看空的理由」。

7日台股開高走高，終場以漲794點、漲幅3.87％刷新單日最大漲點紀錄；8日回到20892.36點，9日則再反彈以21,469點作收。對此國泰投信董事長張錫表示，短空因素引發市場恐慌，但AI大趨勢仍未變，屬於健康的回檔，此時的低點正是檢視企業基本面的黃金時期，也是投資人可以分批撿便宜的機會。

台灣科技國家隊從上游IC設計、中游的IC跟晶圓製造、檢測設備等，到下游封裝測試、模組跟通路等，擁有全球最完整的半導體產業聚落及分工，市場普遍認為，台廠供應鏈仍是AI人工智能商機主要受惠者。

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