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10月電價喊漲　郭智輝：建議民生凍漲、產業調一些

▲▼新任經濟部長郭智輝 立法院經濟委員會 首次到立院報告備詢 聯訪 輝達來台投資相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

9月將召開電價審議委員會，決定10月電價是否調漲，經濟部長郭智輝日前接受三立新聞台「話時代人物」節目專訪，談到電價是否調漲議題，他指出，電價是由審議委員會決定，為了要反映成本，「電價不能太便宜」，但也建議民生用電不要調漲，營業用電漲一些，讓產業保有競爭力。

郭智輝表示，電價必須要反映成本，過去台電常補貼比較弱勢的地方，比如醫院、老人院等，這是政府的政策，那應該是衛福部撥預算給他們，學校的電由教育部來編預算。

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郭智輝指出，台電是一個公司，要照公司法規定，營利事業就是以賺錢為目的，沒賺錢對員工也不能交代，員工都很努力。

郭智輝說，電價是電價審議委員會在決定的，電業法也修過了，根本沒辦法自己決定，過半數是外界的人，專家代表參與電價委員會，「我是會去拜託他們，電價不能太便宜。」

郭智輝進一步說明，「不然我沒反映成本不行，我一定讓他們瞭解成本，用可以努力的地方降低成本，也建議民生用電最好是不要漲，老百姓用電差不多3成，營業用電一定是將本求利，稍微漲一些。」

郭智輝強調，「政府照顧老百姓，將本求利，電是成本，我也是讓你的電有競爭力，漲一些電價。」

關鍵字： 電價經濟部郭智輝政府成本

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