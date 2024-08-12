台積電傳加價兩成、總價200億買群創南科四廠　最快明天公告

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

群創（3481）南科四廠日前公告出售，業界近日也傳出認為台積電（2330）會以比底價高兩成，約200億元從美光手上搶親，未來也將作為先進封裝使用，不過對此台積電目前沒有回應，但業界認為，台積電最快會在明日董事會後拍板公告。

群創6月時傳出為了要拚活化資產，2023年底關閉南科5.5代廠後要把該廠房出售給美國記憶體大廠美光科技，交易金額約180億元，不過，群創當時表示，不對傳言與臆測做任何評論，僅公告「敬請依公司正式發布的訊息為準。」

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群創日前也正式公告要處分南科舊廠；群創表示，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產。

群創指出，為配合業務需求暨爭取時效，呈請董事會授權董事長洪進揚於不低於擬處分資產，在最近期財務報表上之帳面價值，參酌專業估價報告及市場行情資訊，與本案潛在交易對象協商處分條件及簽署買賣相關合約。

群創南科四廠在2023年關閉後，原本傳出由美光買下，但現在也傳出台積電有意買下，廠房底價業界預估為180億元，不過台積電將加價二成購買，業界也認為，台積電會想買群創南科四廠，主要還是看好地利優勢，因為群創南科四廠距離台積電附近廠區，車程僅需要五分鐘，未來作為台積電先進封裝廠房或甚至用來生產先進製程都是選項。

業界預期，購置用途有望包含先進封裝後續擴產備案、研發新型態封裝後續導入量產的備案用地，甚至後續3奈米以下先進製程在南科擴充時的彈性用地等。

群創早盤漲逾4%至15.1元，開盤一小時成交量超過7.3萬張居上市公司排名第2。