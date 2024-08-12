晶華H1每股賺5.65元寫疫後新高　看好Q4、尾牙接單踴躍

▲晶華。（圖／晶華提供）

記者廖婕妤／台北報導

晶華（2707）今（12）公布上半年財報，上半年合併營收為31.35億元，年減6.05%，主要是受太魯閣晶英酒店因403地震暫停營業影響；稅後淨利為7.2億元，年增2.13%，EPS為5.65元，創疫情後新高。

晶華表示，下半年進入觀光與餐飲業Q4傳統旺季，除了即將到來的中秋假期可望延續暑期熱潮、帶動國旅住房商機外，緊接著年底的的企業尾牙與聚餐需求也將為飯店的餐飲業績注入向上推升的動能。

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晶華指出，截至目前為止，晶華酒店旗下各酒店的中秋假期住房率已達6成以上、預計在9月初會突破8成。集團旗下各飯店也已經開始進行月餅的銷售，初期鎖定國內各大企業福委會預購，9月份開始則會進入個人自用與送禮的銷售高峰。

晶華也說，台北晶華酒店受惠航運恢復正常，國際商旅回流、會展需求熱絡等利多，每月的平均住房率穩定維持在8成；宴會業務團隊亦針對年底的尾牙春酒商機，規劃多款館內以及外燴宴飲專案，目前尾牙接單狀況踴躍，周五及周六等適合公司聚餐的日子幾近客滿，預計將成為集團下半年最強勁的業績成長引擎。

此外，除了持續提升營收績效外，集團仍積極拓展晶英、捷絲旅等品牌新據點，其中，北投晶泉丰旅已確定會在9月上旬開幕迎賓，將是集團繼2023年大阪捷絲旅之後，另一個全新開幕的飯店據點，北投晶泉丰旅開幕之後，集團旗下營運中的飯店家數將達到15家。