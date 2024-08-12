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陽明前總經理杜書勤接中國子公司董座　運籌長吳宜達接策略長

▲陽明海運總經理杜書勤從基層升起，卻因行政院過時的「肥貓條款」限制，比一般員工一年少拿24個月以上的年終獎金與員工紅利。（圖／記者張佩芬攝）

▲杜書勤調中國子公司，掌管最大貨運市場。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運今(12)日董事會通過前任總經理杜書勤將轉任陽明中國區子公司環明(上海)國際船務代理公司董事長兼總經理，原環明總經理史美琦接任鴻明船舶貨物裝卸承攬公司董事長，另因原策略長升任總經理，調資深協理暨運籌長吳宜達接策略長，並暫兼原職，稽核長則由副協理蔡淑真擔任。

有關杜書勤職務的安排，業界指出，這樣的安排在長榮海運已經有過前例，長榮目前在上海的長榮國際船務董事長張新億，也是擔任過長榮海運總公司總經理職務。

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實際上中國大陸是貨櫃船運最大市場，長榮與陽明估計有六到七成貨載是來自中國大陸；另杜書勤在總公司總經理任期內，因為政府過時的肥貓條款，雖然是基層出身，卻因升任總經理，過去兩年比公司員工少拿約50個月年終獎金與紅利，這次調職後解除肥貓條款限制，明年估計陽明年終獎與員工紅利很有可能超過12個月，杜書勤就可順利領取。

新任總經理白崑榮明年就有可能領不到高額的年終獎金與紅利，不過白崑榮原本明年屆滿退年齡，因為這次升職，將不受退休年齡限制，如果表現好，還有可能像目前幾家官股事業董總一樣，做到70幾歲。

這次被指派擔任策略長的吳宜達，1972年生，現年56歲，在公司有28年資歷，自基層做起，曾在業務、運務、企劃等部門任職，派駐過澳洲，資歷完整，由於策略長屬於長群中最核心的職務，等同被視為未來接班人選。

另陽明今日應證交所要求，預估「動明輪」可能的損失，陽明估在150萬美元到950萬美元之間，實際金額要等工程、技術與驗船單位完成勘驗，並洽妥修船廠後才能有較確切數字。

關鍵字： 陽明杜書勤中國子公司董座吳宜達策略長

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