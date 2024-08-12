聯發科2天猛漲184元　並列17檔注意股

萬海H1每股賺5.77元 大手筆砸逾813億元買進20艘新船

萬海航運（2615）今日公布上半年財報，上半年合併營收為657.80億元，年增31.49%；稅後淨利為161.92億元，EPS為5.77元；此外，萬海也同步公告，分別向台船（2208）買進16艘甲醇雙燃料船，總金額約新台幣644.31億元，以及向韓國現代造船廠買進4艘甲醇雙燃料全貨櫃輪，約新台幣169.17億元，總計大手筆砸逾813億元買進20艘船。

郭智輝再談電價 喊話立院補助「漲價機率就低」

10月電價到底漲不漲，外界都相當關心，經濟部長郭智輝今（12）日重申，民間部分希望不要調價，產業不是他能決定，還是給電價審議委員審議決定。

首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線 金管會罰元大投信90萬

國人瘋ETF，元大投信發行「台灣價值高息」（00940）募資逾1752億元引爆主管機關檢討行銷內容，金管會證期局今（12日）公告首張罰單，針對元大投信銷售00940商品中的廣告行銷開罰90萬元。

動明輪事故影像見赫伯羅德貨櫃遭炸毀 公司聲明正在採取行動

陽明海運「動明輪」上周五(9日)下午在寧波港因韓新遠洋一只貨櫃裝載的5.2類過氧化劑發生爆炸事件，影片中可以見到共用艙位的赫伯羅(Hapag-Lloyd)德貨櫃貨被炸成碎片，該公司向客戶發布聲明，表示公司正在與港口碼頭合作，評估情況，並採取必要措施，儘量減少對運營的影響。

王品半年報佳、進軍美國市場 股價大漲躍升餐飲股后

王品（2727）上周五公布上半年財報，稅後淨利為6.6億元，EPS為8.01元，優於外界預期，加上宣布進軍美國餐飲市場，激勵今（12）日股價一度漲逾8％至213元，超車瓦城（2729）、僅次於豆府（2752）成為觀光餐飲股后。

不只00940！ 00939文宣踩「保本、保證獲利」紅線挨罰60萬

金管會證期局今（12日）一口氣針對元大投信、統一投信今年上半年募集的月配型ETF廣告文宣爭議開罰，其中元大投信推出「台灣價值高息」（00940）行銷認定踩到2道紅線，罰90萬元；而統一投信發行「統一台灣高息動能」（00939）則裁罰60萬元。

華航7月營收寫單月新高 前7月破千億、達1172億元

華航（2610）公布7月營收，單月營收為183.45億元，再寫歷史新猷，月增4.45％、年增11.24％，其中，受惠旅運市場需求持續活絡，客運收入為118.37億元，月增4.38%、年增5.17%。累計前7月合併營收約1172.26億元，年增10.17%。

囤房大戶現形！1519人擁逾10戶 較去年少89人

財政部今（12日）公告全台56萬人房屋持有概況，從房屋稅籍資料判斷，113年度全國10戶以上房屋持有人高達1519人，較去年同期少89人，不過全台房屋持有人數衝至56.31萬人，較去年增加1.75萬人。

爆紅「治痛單」藥廠經營權生波！明通董座張光明發聲 揚言提告

有80年以上歷史、出產爆紅商品「明通治痛單」的明通化學製藥，近期爆發經營權之爭，上週五（8月9日），明通二代家族成員召開股東臨時會，全面改選董監事，準備將現任董事長張光明拉下台。不過針對相關情事，今日張光明發出聲明，怒控該場股臨會是違法召集。

崇越科技7月營收達47.5億元 創單月新高

崇越科技（5434）今日公布7份合併營收達47.5億元，創歷史新高，月增4.8%，年增15%，今年累計營收達304.7億元，年增6.3%。