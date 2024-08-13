NVIDIA 28日發布財報　巴克萊：大型科技股的下一個關鍵催化劑

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA 28日即將發布財報，根據外媒Investing報導，巴克萊分析師在近日發布的報告中表示，NVIDIA即將發布的財報可能成為大型科技股的下一個關鍵催化劑。

最近幾週，各種總體經濟因素推高了跨資產波動性，對AI的擔憂進一步影響了股市。因此，分析師指出，NVIDIA 8月28日的第二季財報將受到密切關注，因為它們可能掌握著大型科技股的命運。

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他們指出，雖然科技巨頭與AI相關的資本支出普遍強勁，但鑑於實際的AI收入可能需要更長的時間才能實現，投資者開始質疑高額支出。

儘管如此，巴克萊仍認為歐洲科技股以及ASML等一些主要參與者下跌，可能有些過度了，這種前景促使他們本週重新進入歐洲科技股並增持部位。

巴克萊表示，他們更重視科技業提供的長期成長潛力，而不是汽車等其他陷入困境的產業的價值週期性。系統投資人槓桿部位的減少加劇了近期股市的劇烈波動。許多槓桿交易涉及做空低收益日元資產，以從有吸引力的利差中獲益。

然而，巴克萊分析師解釋說，在日本央行升息和美國就業數據疲軟之後，利差已轉向有利於日本資產，迫使投資者退出這些套利交易。這導致流動性驅動的市場急劇回檔。

該銀行的外匯團隊表示，一旦市場定位穩定且美國經濟衰退擔憂消退，日圓可能會恢復疲軟，但如果全球降息週期因經濟衰退而加速，日圓可能會進一步升值。