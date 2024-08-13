豆府H1每股賺7.67元創同期新高　7月營收寫單月次高

▲豆府餐飲集團董事長吳柏勳。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

豆府（2752）今日公告上半年財報及7月營收，上半年合併營收為17.16億，年增14.6%，稅後純益為2.03億元，EPS為7.67元，創歷年同期新高；7月營收3.09億元，年增近7％，寫單月歷史次高紀錄。

豆府說明，今年Q2合併營收為8.57億，年增14.3%，稅後純益為1.0億元，EPS為3.77元，創下歷年同期新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

豆府表示，截至今年度上半年為止，集團旗下品牌門店數，從2023年6月底的65家，增加至2024年6月底的75家；此外，7月凱米颱風，雖然直接影響各門店2-3日實際營運，但7月合併營收為3.09億元，年增6.9%，展現集團的營運強度與經營深度。

展望未來，豆府指出，集團將持續推進多品牌與多角化的營運方針，並透過旗下7大品牌，包含韓式料理品牌「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」、正宗韓國直火燒肉「姜滿堂」、越南料理品牌「飛機河粉」、泰式料理品牌「帕泰家」以及台式料理品牌「阿達師五星麵舖」，持續增加旗下各品牌之營運門店數，目標在2025年底前達到集團百店目標。

另外，除了提升門店數量，豆府集團也透過集團APP「豆府鐵粉卡」，增加與消費者間的互動與黏著性，提升會員來店消費及線上購物頻次；加上豆府旗下各品牌持續推出美味新菜色，集團多角化經營如即食與冷凍食品的陸續推出，以及海外夥伴積極合作洽談，都將為豆府餐飲集團的長期發展，增添助力與動力。