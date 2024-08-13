▲業界龍頭MSC船隻在可倫坡發生爆炸事件。（圖／翻攝自壹航運）

記者張佩芬／台北報導

根據大陸壹航運最新報導，距離陽明海運「動明輪」在寧波港爆炸不到48小時，業界龍頭地中海航運在可倫坡當地8月11日淩晨，一艘“MSC CAPETOWN III”的貨櫃船在掛靠該港JCT碼頭作業期間，突然起火爆炸。

NEWS FIRST則報導指出，斯里蘭卡港務局(SLPA）報告說，在停泊在可倫坡港Jaya集裝箱碼頭(JCT)的貨櫃船MV“MSC CAPETOWN III”發生火災後，迅速和協調的行動成功避免了潛在的災難。

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當時該輪正在從船上卸下995箱(20呎櫃)貨物，並裝貨880箱，突然船上生活區附近的艙口區域發生火災，隨後引發爆炸。

爆炸發生在甲板下面，甲板上的受影響的60個貨櫃已經卸貨，其中一個裝有危險貨物的集裝箱也已經卸下。

火災發生後，船上所有操作人員和輔助船員立即撤離，消防員與其他港口服務部門合作，迅速採取行動撲滅火災，並安全地運走受影響的貨物。

起火原因尚未查明，斯里蘭卡港務局表示正在進行徹底調查，並將追究船代的責任。



船舶資料顯示，MSC CapeTown III輪（IMO：9311737）建造於2006年，運力為2824箱，懸掛葡屬馬德拉群島船旗，由船公司MSC所有管理並經營，目前該船被部署在南亞-東非航線上。

船訊網為壹航運提供的船期數據顯示，MSC CapeTown III輪於8月5日離開新加坡港，並於8月10日晚上21：37掛靠可倫坡港。

按照原定船期，MSC CapeTown III輪在可倫坡港完成裝卸作業后，將前往肯亞蒙巴薩港(Mombasa)，但由於船上火災及爆炸，該船後續船期或面臨延誤。

國內海運界高階指出，天氣炎熱讓運送危險品的管理必須更加嚴謹，7月19日一艘巴拿馬籍貨櫃船在印度海域發生火災，一連串的事故，估計會讓各國港口對為險品運送的管理更趨嚴格，船公司也會緊縮運送條件。