寒舍Q2獲利暴增8倍　H1每股賺5.67元齊創新高

▲寒舍上半年獲利大爆發。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）



記者廖婕妤／台北報導

寒舍（2739）公布上半年財報，累計上半年稅後淨利為5.19億元，年增328.61%，EPS為5.67元，雙雙創下歷史新高；展望後市，看好各節慶旺季，下半年營運有望續攀巔峰。

寒舍說明，Q2營運淡季不淡，受惠國際商務差旅需求強勁，Q2單季合併營收為11.49億元，年增3.82%，稅後淨利為3.52億元，年增801.28％，EPS為3.85 元，創歷史新高；其中，Q2餐飲營收為6.45億元，續創同期次高，Q2住宿業績達4.78億元、年增10.39％，也創歷史次高。

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寒舍表示，觀察今年上半年，年節住房表現亮眼，國際商務客來台數超乎預期，北部飯店整體住宿市場大好，且有諸多國際大展加持，讓Q1住房業績表現亮眼；Q2住宿雖因403地震影響，不少商務人士取消或延後來台，但遞延效應下仍在5月催出業績新高，加上日本黃金週助攻、同期住房率年增14％、平均房價更成長22％；6月COMPUTEX展期的團體訂房需求更為去年2倍，推升Q2住宿業績成長逾1成。

展望後市，寒舍指出，下半年迎來觀光與餐飲旺季，隨著國際航班增加、國際會展陸續舉辦，預期將會帶來另一波營運高峰；餐飲部分也力邀國際米其林名廚、人氣知名烘焙品牌等快閃客座，以期創造消費誘因並刺激業績。過往集團三節銷售主力的中秋節，今年銷售量目標更拉抬至2.7萬盒，目前銷售成績亮眼；宴會業務團隊亦將在9月於台北喜來登與台北寒舍艾美舉辦婚禮體驗日，提供新人主題化小桌數的方案需求，搶攻婚宴商機。