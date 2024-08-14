京城銀行併購案畫下句點！　結果出爐

▲京城銀行。（圖／資料照）
記者葉國吏／綜合報導
從今年4月就傳出的京城銀行併購案，傳出已經畫下句點。京城銀行已經決定不再跟潛在買家續談，繼續經營、安定員工人心。
根據《聯合報》報導，京城銀行傳出併購之後，有中信金、永豐金、開發金等接觸，不過價格雙方無法達成共識。
有知情人士透露，由於談判時間太久，員工人心惶惶，加上京城銀行股價在這段期間高漲，成為雙方「議價障礙」。京城銀行最後決定繼續經營，安定人心，也這次併購案畫下句點。
▲京城銀行。（圖／資料照）
記者葉國吏／綜合報導
從今年4月就傳出的京城銀行併購案，傳出已經畫下句點。京城銀行已經決定不再跟潛在買家續談，繼續經營、安定員工人心。
根據《聯合報》報導，京城銀行傳出併購之後，有中信金、永豐金、開發金等接觸，不過價格雙方無法達成共識。
有知情人士透露，由於談判時間太久，員工人心惶惶，加上京城銀行股價在這段期間高漲，成為雙方「議價障礙」。京城銀行最後決定繼續經營，安定人心，也這次併購案畫下句點。
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午後雷陣雨來襲，新北新莊區、樹林區等一度傳出停電，包括輔大醫院也受到波及，共影響逾4.4萬戶，對此，台電說明，由於雷雨造成迴龍配電變電所停電，大約10分鐘全數復電 。
2024-08-13 15:08
玉山金（2884）旗下子公司玉山證券今（13日）出現系統交割異常，開盤不到半小時就有投資人在PTT上詢問「交割款沒扣」的問題，一直到中午皆未能解決，也有民眾反映賣股的錢遲未入帳，「拖著沒繳被打入違約交割，但證券商拖投資人的錢沒事。」
2024-08-13 12:33
雲豹能源公布7月營收，年減63.56%，上半年稅後盈餘1.39億元，也年減67.64%，盤中一度觸跌停，跌至195元，不過在中午12點左右，股價回到平盤附近遊走，僅跌1元。
2024-08-13 12:20
全家（5903）轉投資全盈+PAY（全盈支付）繼與國泰投信合作可使用電子支付帳戶購買基金後，為服務更多原生數位理財族，全盈+PAY攜手網路服務券商「口袋證券」，推出「口袋盈家」服務，首創綁定電子支付帳戶買股票，最低門檻只要100元即可存股，讓新手投資人更輕鬆踏入投資市場。
2024-08-13 11:01
根據外媒巴隆周刊報導，華爾街研究機構Wolfe Research表示，隨著蘋果明年開始導入自研數據晶片，高通業績將面臨阻力 。
2024-08-13 10:33
台泥（1101）公布上半年財報及7月營收，上半年合併營收645.13億元，年增19.5％，稅後淨利為42.22億元，年減14.7％，EPS為0.51元。7月營收為144億元，年增61％；累計前7月合併營收為792.6億元，年增26％。
2024-08-14 07:00
隨著美國經濟調整、降息預期及中東戰爭等因素改變金融市場環境，民眾的投資行為隨之變動，保險買氣也將受到影響。對於如何看待下半年壽險市場，AIA友邦人壽總經理侯文成指出，投資型保單干擾變數多，但利變型保單、分紅保單又因降息而受惠，預期今年壽險新契約保費收入將優於2023年而呈現雙位數成長。
2024-08-14 06:01
貨櫃三雄半年報全都出爐，受惠運價走揚及載貨量增加，帶動三雄今年上半年全都賺贏去年全年，其中，萬海（2615）扭轉去年上半年虧損的局面，今年上半年每股賺5.77元；陽明（2609）上半年獲利大增6倍，每股賺6.66元；長榮（2603）則依然穩居三雄獲利王，每股賺逾2股本、達21.86元。
2024-08-14 06:00
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寒舍（2739）公布上半年財報，累計上半年稅後淨利為5.19億元，年增328.61%，EPS為5.67元，雙雙創下歷史新高；展望後市，看好各節慶旺季，下半年營運有望續攀巔峰。
2024-08-14 00:03
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