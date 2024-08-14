京城銀行併購案畫下句點！　結果出爐

▲京城銀行。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

從今年4月就傳出的京城銀行併購案，傳出已經畫下句點。京城銀行已經決定不再跟潛在買家續談，繼續經營、安定員工人心。

根據《聯合報》報導，京城銀行傳出併購之後，有中信金、永豐金、開發金等接觸，不過價格雙方無法達成共識。

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有知情人士透露，由於談判時間太久，員工人心惶惶，加上京城銀行股價在這段期間高漲，成為雙方「議價障礙」。京城銀行最後決定繼續經營，安定人心，也這次併購案畫下句點。