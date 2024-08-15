減持股還是撿便宜？　5財經專家給解方「教你布局下半年」

▲台股上週經歷黑色星期一，讓投資人驚嚇不已。（圖／鏡週刊提供）

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進入8月後，台股就進入震盪格局，每天上沖下洗，上週從大跌1,800點到週五漲598點後，12日趁勝再拉高上漲304點，讓投資人猶如大洗三溫暖，大嘆：「真不知道現在該不該減持股票？還是進場撿便宜？」

展望下半年全球股市，知名獨立經濟學家謝國忠認為，美股整體價格已太高，不建議投資人買進，中國股市相對在低點，建議布局人民幣相關資產以及中國通訊、能源、基礎設施等類股。

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國泰投信董事長張錫、華南投顧董事長儲祥生看法相對樂觀，雖然全球股市短期仍會震盪，但長期來看，危機就是轉機。

張錫說，台股8月應該還是震盪居多，但底部應落在2萬點，再往下殺空間有限，投資人無不用太過悲觀。台股基本面沒有太大變化，台灣擁有AI加半導體供應鏈，國內14家金控上半年大賺3374億元，再加上台股生力軍超過2兆規模的ETF，在基本面、資金面良好的狀況下，台股後市仍樂觀看待。

儲祥生說：「跌深就是利多，未來若能確立19,962點和20,870點為台股底部，只要未跌破，就不會轉為弱勢格局，投資人可稍微留意這波回檔修正如散熱、重電、IP（矽智財）類股，至於AI概股股，建議投資人等8月底輝達財報出來後再說。」

殷乃平提醒提醒投資人，下半年中東情勢不穩，美國又面臨總統大選，投資人應保守為宜；羅尤美說，通常美國總統大選前，股市多會震盪，建議投資人三分天下，除科技股外，也要布局債券、防禦型股票，以持盈保泰。



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