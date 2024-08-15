債券ETF超熱！長天期美債受青睞　00937B日均量16.5萬張居冠

▲在通膨數據續趨緩下，也帶動市場對於美國聯準會（Fed）9月降息預期升溫。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

就在美國最新公布7月生產者物價指數（PPI）年增2.2%，核心PPI年增2.4%，兩項數據都低於預期與前值，其中，PPI的服務業成本月減0.2%，為年內首次出現下降，且降幅是2023年3月以來最大。在通膨數據續趨緩下，也帶動市場對於美國聯準會（Fed）9月降息預期升溫，連帶債券ETF投資熱絡。



觀察8月以來，債券ETF日均成交量前十名都在1.6萬張以上。以類型來看，長天期投資等級公司債與美債ETF持續受寵，當中尤以配置於長天期ESG BBB投等債、將於8月21日除息的群益ESG投等債20+（00937B）投資最熱，日均量16.5萬張。

其他上榜的長天期美債ETF，也包括元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、群益25年美債（00764B）等。

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▲「債券ETF」8月以來日均量前十名。（圖／記者楊絡懸製表）

00937B經理人曾盈甄表示，在通膨降溫的背景下，公債殖利率明顯走低，因此存續期間較長的投資級債相對受惠，加上中東地緣衝突升溫、美歐政治不確定性仍吸引訴求穩健的資金配置投資等級債。

曾盈甄說，其中，結合ESG概念的長天期BBB級債，因收益水準較一般投資級債突出，可說是債信品質與收益優勢兼具，也能兼顧全球ESG永續投資趨勢，而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期，相關ETF值得留意。

00764B經理人李鈺涵指出，美國通膨壓力減緩，令聯準會9月啟動降息的呼聲高，美國公債殖利率走低，推升債券價格，成為美國債市的利多消息。此外，近期市場不確定性多，包括美國總統大選、經濟數據與企業財報表現不一等，也帶動避險需求，故長天期公債可望發揮避險效果。

李鈺涵建議，投資人不妨伺機透過長天期美債ETF來介入，既有望在降息將至、債市多頭趨勢可期下，掌握波段價差空間，也能因美債的高安全性，適度平衡整體投資組合波動。