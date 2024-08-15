ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

先探／輝達晶片危機靠誰解圍？

圖／先探投資週刊 提供

晶片改版被誤解成晶片瑕疵的烏龍事件，隨著事實慢慢明朗，加上透過更嚴謹的測試流程，驗證、測試相關族群成為替輝達解決疑難雜症的最大贏家！

文／吳旻蓁

近來，全球局勢風吹草動劇烈，市場利空頻傳，包括經濟衰退疑慮、戰爭、政治等影響，都使金融市場震盪加劇。其中，輝達（Nvidia）再傳出鬼故事，市場消息指出，輝達下一代ＡＩ旗艦晶片Blackwell B200，由於設計缺陷問題尚待修復，恐怕得延遲至少三個月才能出貨，也就是預計Blackwell系列晶片要等到明年第一季才能順利發貨。

由於Blackwell B系列是H100系列的下一代ＧＰＵ，且是目前市面上最高階的晶片，因此傳言一出，連帶拖累整體科技類股走勢。再者，這項變動可能會影響Meta、谷歌和微軟等客戶總共訂購價值數百億美元的晶片；谷歌先前就傳出支付超過一○○億美元購買了超過四○萬個GB200ＡＩ晶片，Meta也已經下單GB200，而微軟則是要求在明年第一季前為OpenAI備好五．五萬到六．五萬個GB200。

[廣告]請繼續往下閱讀...

輝達晶片鬼故事震驚市場

不過，隨著機構法人陸續進行供應鏈訪查後，利空亦正逐漸淡化。首先，從外媒The Information報導來看，其引述參與Blackwell晶片製作人士稱，由於GB200晶片包含兩個相連的Blackwell GPU和一個Grace中央處理單元，然而，最近幾周台積電工程師為量產做準備時，在連接兩個Blackwell GPU的裸晶上發現了設計缺陷，而這一缺陷會導致晶片良率或產量降低。

對此，法人就指出，以晶片端角度而言，輝達B200晶片沒有太多問題，不過因為以CoWoS-L技術生產的Blackwell良率低於平均良率，故從設計方面來看，法人認為，為了有效提升良率，故輝達需要重新調整晶片設計、變更工程設計（ＥＣＯ），並在開始量產前與台積電進行新的試生產。且值得一提的是，在不是整個晶片設計有Bug的情況下，輝達所做的晶片調整，就類似於ＡＰＰ的改版升級，從一．○升級到一．一的概念。

再者，除了良率提升速度不夠快之外，CoWoS-L產能緊張，亦導致輝達產能受限，這也是市場傳出輝達砍單的主因。不過，法人表示，這並非真正的砍單，而是輝達將產能重點轉至性能更高的B200，至於需求較差、且占用CoWoS-L產能的B100晶片，則後續將以改版的B200A替代（CoWoS-S），差異在於single die以及較少的HBM一四四ＧＢ。對台積電影響而言，短時間B100的訂單將由Ｈ系列彌補，而後續將可承接更多輝達訂單（不受限於封裝產能）。

除了僅是小幅調整晶片設計之外，從另一個角度來看，過去輝達並沒有明說GB200晶片與機櫃的出貨時間點，然市場的共識普遍為今年九、十月就可以看見台系代工廠正式出貨，因此在市場過於樂觀的想像與期待下，也多少放大了恐慌的情緒。而事實上，GB200產品原訂就是今年第四季小量出貨，明年第一季開始放量出貨，因此法人認為現階段只是回歸原訂計畫的出貨時程。摩根士丹利則樂觀表示，Blackwell晶片的生產可能會暫停約兩週，但仍可以在今年第四季透過台積電的努力趕上。

儘管輝達的晶片問題有各種看多跟看空的耳語，但綜上來看，在晶片設計與量產時程並沒有大幅改變的情況下，應該可以藉此去設想，誰將是被誤殺、最有機會報復性反彈的個股，此時是可以從基本面出發去檢視的時機點。

恐慌之際尋找錯殺股

像是由於GB200是在一個CoWoS-L封裝中採用兩個晶片，而這兩個晶片的一致性對於確保性能至關重要，因此Blackwell的ＣＰ測試（Chip Probing）環節測試了更多的參數，測試時間也更長。與過去的「通過」或「不通過」有所不同，GB200的ＣＰ測試將晶片性能分為五個等級，每個等級都有更詳細的規格要求。對此也將帶動測試需求大幅成長，可望使探針卡如穎崴、旺矽迎來良好勢頭，可詳見後文。 （全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2313期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

投信連31買告終！今賣超台股22億　2檔官股金控砍最多

投信連31買告終！今賣超台股22億　2檔官股金控砍最多

風向變了！連續挺台股31天的投信今（15日）終止敲進，反手砍台股22億元，賣超明細中又以兆豐金（2886）、第一金（2891）兩家泛官股金控被砍最兇，引發市場議論。

2024-08-15 15:50
黃仁勳下周有望「以私人行程」來台！　機器人自動化展添話題

黃仁勳下周有望「以私人行程」來台！　機器人自動化展添話題

包括機器人與自動化工業等九大主題的Intelligent Asia 2024聯展，將於21日至24日登場，AI智慧製造和機器人成為焦點。產業人士今天上午向記者透露，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在展會期間，可能有私人行程來台，屆時不排除抽空參觀大展。

2024-08-15 11:31
00878帶頭！12檔台股ETF今最後上車日　一表看近半配息創新高

00878帶頭！12檔台股ETF今最後上車日　一表看近半配息創新高

擁有138萬股民的「國民ETF」國泰永續高息（00878）等12檔台股ETF即將在明（16日）除息，《ETtoday新聞雲》盤點各投信公司公告發現，其中有6檔配息創新高，法人指出，各檔ETF為了維持規模與人氣，「配息內捲」節節高升現象不斷出現，投資人歡喜迎接股息入帳的同時也要注意後續填息表現。

2024-08-15 10:59
華為推新AI晶片最快10月出貨　挑戰輝達中國市佔率

華為推新AI晶片最快10月出貨　挑戰輝達中國市佔率

根據外媒華爾街日報報導，中國華為即將推出一款用於AI的新晶片，用以克服美國制裁，並在中國市場挑戰輝達（NVIDIA），這款晶片名為Ascend 910C，最快可能會在10月開始出貨。

2024-08-15 10:41
美9月降息穩了！台股資金「歐印」債券ETF　5檔竄成交量前10

美9月降息穩了！台股資金「歐印」債券ETF　5檔竄成交量前10

美國7月消費者物價指數（CPI）降至2.9%，符合市場對9月降息的預期，全球資金轉向債券商品卡位。台股今（15日）量縮，開盤1小時，交易量前十名標的中有5檔債券型ETF，包括國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、群益ESG投等債20+(00937B)都在其列，資金明顯轉向。

2024-08-15 10:22
股神巴菲特連2季砍蘋果　「雪中送炭」抄底美妝股

股神巴菲特連2季砍蘋果　「雪中送炭」抄底美妝股

股神巴菲特旗下波克夏公司發布13F報告，續減3.9億股蘋果，持股比重降至3成，但蘋果仍是波克夏最大持股標的；另外，股神巴菲特抄底敲進美妝股猶他彩妝（Ulta Beauty）和海科航空（Heico）。

2024-08-15 09:35
張國煒獨得140億元遺產　星宇航空一度漲逾7％

張國煒獨得140億元遺產　星宇航空一度漲逾7％

長榮兄弟遺產之爭纏訟8年，遺囑無效訴訟最高法院昨駁回上訴確定，二房獨子、星宇航空（2646）董事長張國煒可獨獲140億元遺產，星宇航空今（15）日股價開高走高，盤中一度漲逾7％至30元，截至11時50分，漲幅仍有4％，為航空股中漲勢最強勁。

2024-08-15 11:55
股后大立光每股配40元　跌逾3%冏陷貼息

股后大立光每股配40元　跌逾3%冏陷貼息

鏡頭大廠大立光（3008）今（15日）除息40元，參考價2800元，不過今日股價開低走低，早盤持續貼息，盤中最低來到2705元，下跌95元，跌幅3.4%。

2024-08-15 11:24
權值股熄火！「黃仁勳AI妖股」原走跌2%　突反轉飆衝亮漲停

權值股熄火！「黃仁勳AI妖股」原走跌2%　突反轉飆衝亮漲停

美國通膨數據降溫，美股收高，但台股15日卻開低震盪，指數一度拉升至22,089.04點，隨後走低下探至21,898.51點。3大權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）休息，電子及半導體股也熄火，整體暫呈量縮震盪，觀望氣氛也濃厚。

2024-08-15 11:11
美股債回穩　達人：Fed下月降2碼機率低

美股債回穩　達人：Fed下月降2碼機率低

今天一樣從剛收盤的美股說起，主要雖然沒有昨天大漲的情況，但大致持平，而道瓊指數漲242點（+0.61%）持續往前高邁進，標普+0.38% 、納斯達克指數+0.03% 、費城半導體指數雖然小跌0.18%，但無礙於昨天4.18%的大漲，仍屬持平狀態。

2024-08-15 09:45

讀者迴響

熱門新聞

即／俄股市突然暫停交易　莫斯科交易所說明原因

「國民ETF」00878第3季配息出爐！　續創新高

獨獲140億遺產！　張國煒立場曝光

快訊／大雨炸裂！新北市4區淹水警戒　板橋、新莊雙列一級

他後悔念醫學系「工時30小時」　休假還要做報告

「黃仁勳AI妖股」突反轉飆衝亮漲停

護國神山「台積電」神隊友！　名單曝光

24萬股民小心！彰銀明除權息　今並列22檔注意股

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

00878帶頭！12檔台股ETF今最後上車日　一表看近半配息創新高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366