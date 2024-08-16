光電水很深？　台積電放棄「自建電廠」坦言：太複雜了

▲綠電難買、「碳焦慮」襲來，和碩董事長童子賢力推核電，大亞電線電纜電通事業群總經理莊博貴則建議自救，自家屋頂先蓋光電板。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「最近很多中小企業問我，要去哪裡買綠電？」歐盟碳邊境調整機制（CBAM）去年上路，台灣8月底開始收碳費，科技大廠被歐美客戶要求的RE100追著跑，「碳焦慮」全面襲來，大亞電線電纜電通事業群總經理莊博貴5日在一場能源論壇上透露，「我都說『自救』！建議大家自發自用，自己的屋頂先蓋光電板吧。」

能源政策讓政府燒腦不已，在民進黨「非核家園」、產業缺電、2050要淨零碳排等拉扯中，急向產官學及民團尋求共識及解方，8月8日總統賴清德親自主持首場「國家氣候變遷對策委員會」，會後總統府副秘書長張淳涵轉述挺核科技大老和碩董事長童子賢的話，因深刻了解企業購買綠電面臨的挑戰才發言挺核電，「不該被誤解為反對綠電。」

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「核電不是再生能源，不能算在RE100，大家困擾的是『綠電』嚴重不夠用！」一位半導體業者向CTWANT記者說。依台電年報數據顯示，2023年發電2454.6億度，火力發電占81.8%，再生能源9.9%，抽蓄水力1.2%，核能為7.0%，同一時間，護國神山台積電用電約230億度，約當全國8%用電。

▲台積電去年使用約25.9億度的再生能源，買下全台近7成的再生能源憑證。

台積電用光台灣的綠電？依台電統計，去年太陽能、風力、水力與垃圾及沼氣等再生能源發電量242.9億度，占總發電量近一成，台積電2023年使用約25.9億度再生能源，占總用電約11.2%，這還是到處買來的，據國家再生能源憑證中心統計，每一張再生能源憑證（T-REC）等於1千度綠電，台積電去年購自T-REC的綠電為10.5億度，占全國T-REC 總量15.06億度約69.7%，將近七成。

隨先進製程與新廠不斷建置，台積電預估2030年總用電量會成長，占到全台用電的11到12%左右，尤其2040年要達成RE100「全球營運100%使用再生能源」目標，就算把全台綠電通通給台積電也不夠。

綠電大缺的窘境，審計部在7月30日公布的中央政府總決算報告全都露，「太陽光電未達成整體預期目標，且差額逐年擴大」，政府規畫2025年綠能要占總發電量之20%，目前才10%，太陽光電去年累計裝置容量目標1.4萬MW，但最後只有1.24萬。

對出口企業來說，台積電用剩下的綠電，可說是杯水車薪，與其等著被重視ESG的歐美客戶萬箭穿心，有的業者選擇自救。台大化工系特聘教授藍崇文表示，「太陽能最快上手」，隨著中國大陸補貼和過度投資，太陽能目前設備相當便宜，加上技術進步，發電效率也在增加；大亞的莊博貴表示，用自家屋頂做光電，少了最大的「土地取得成本」，一度電成本不到3.5元，對於急著到處找綠電買的台廠，他通通建議不如先自發自用。

「在台灣廠區，聯電的太陽能系統總裝置容量為台灣晶圓代工業界之冠！」晶圓代工二哥聯電，8月初得意地對外公布，除了跟外界購買綠電，自家工廠的屋頂已被太陽光電系統「極大化」全部鋪滿。集團安裝峰值發電容量超過13700瓩之太陽光電系統，預估每年發電量可達1.6萬MWh以上。

▲聯電的太陽能系統總裝置容量為台灣晶圓代工業界之冠。

除了屋頂的太陽能板，「很多人不知道，其實我們有自己的太陽能電廠！」宏碁董事長陳俊聖跟CTWANT記者說。嗅到歐美減碳的野心，宏碁早在2017年就在旗下桃園市的龍潭渴望園區，建置龍顯太陽能發電站，這個地面式太陽能光電量達2400瓩，是當時北台灣最大的太陽能發電站。

總計宏碁集團自設發電廠並發電售回當地電網的綠色電力為352.6萬度，營運使用的再生電力達到1333.4萬度，佔資訊產品事業相關營運達65%，佔全集團範疇二用電的44%。

▲台達電研發超高能源轉換率的變流器，成為自建太陽能利器。

「我們是做電源解決方案的，『節能』就是我們的主業嘛！」今年8月第一次以台達電董事長身分主持法說會的鄭平，在被法人問到缺電議題時信心滿滿，畢竟台達電在全球廠區使用再生能源比率已76%，台灣則高達80%，可說是全台灣最接近RE100目標的第一名。

以台達電在加州的美洲區總部為例，屋頂太陽能發電系統，再加上自家研發的超高能源轉換率的變流器，每年可產生超過140萬度再生電力，已能滿足建物百分百需求。

至於「吃電怪獸」台積電，一直有環保團體點名該多裝太陽能板自發自用，但台積電表示，他們有裝在辦公室的車道上，但考量廠區安全，無法在廠房屋頂全面設置太陽能板；畢竟日賺斗金、關乎全球晶片供應命脈的台積電，實在不敢在頭頂上「增加風險」。

而去年股東會時，就被股東問到是否該自蓋電廠，當時董事長劉德音坦承，「綠電不足，確實會影響競爭力」，過去確實評估過蓋電廠，但「光是土地徵收碰到很多抗爭，就很麻煩了」，不蓋是因「太複雜了」，網友聞訊紛紛笑稱，「畢竟光電『水很深』，連台積電都不敢碰」，這也可看出在台灣做綠電的複雜度。

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