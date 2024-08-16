ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

光電水很深？　台積電放棄「自建電廠」坦言：太複雜了

綠電難買、「碳焦慮」襲來，和碩董事長童子賢力推核電，大亞電線電纜電通事業群總經理莊博貴則建議自救，自家屋頂先蓋光電板。（圖／報系資料照、台泥提供）

▲綠電難買、「碳焦慮」襲來，和碩董事長童子賢力推核電，大亞電線電纜電通事業群總經理莊博貴則建議自救，自家屋頂先蓋光電板。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「最近很多中小企業問我，要去哪裡買綠電？」歐盟碳邊境調整機制（CBAM）去年上路，台灣8月底開始收碳費，科技大廠被歐美客戶要求的RE100追著跑，「碳焦慮」全面襲來，大亞電線電纜電通事業群總經理莊博貴5日在一場能源論壇上透露，「我都說『自救』！建議大家自發自用，自己的屋頂先蓋光電板吧。」

能源政策讓政府燒腦不已，在民進黨「非核家園」、產業缺電、2050要淨零碳排等拉扯中，急向產官學及民團尋求共識及解方，8月8日總統賴清德親自主持首場「國家氣候變遷對策委員會」，會後總統府副秘書長張淳涵轉述挺核科技大老和碩董事長童子賢的話，因深刻了解企業購買綠電面臨的挑戰才發言挺核電，「不該被誤解為反對綠電。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「核電不是再生能源，不能算在RE100，大家困擾的是『綠電』嚴重不夠用！」一位半導體業者向CTWANT記者說。依台電年報數據顯示，2023年發電2454.6億度，火力發電占81.8%，再生能源9.9%，抽蓄水力1.2%，核能為7.0%，同一時間，護國神山台積電用電約230億度，約當全國8%用電。

台積電去年使用約25.9億度的再生能源，買下全台近7成的再生能源憑證。（圖／CTWANT資料照、取自國家再生能源憑證中心）

▲台積電去年使用約25.9億度的再生能源，買下全台近7成的再生能源憑證。

台積電用光台灣的綠電？依台電統計，去年太陽能、風力、水力與垃圾及沼氣等再生能源發電量242.9億度，占總發電量近一成，台積電2023年使用約25.9億度再生能源，占總用電約11.2%，這還是到處買來的，據國家再生能源憑證中心統計，每一張再生能源憑證（T-REC）等於1千度綠電，台積電去年購自T-REC的綠電為10.5億度，占全國T-REC 總量15.06億度約69.7%，將近七成。

隨先進製程與新廠不斷建置，台積電預估2030年總用電量會成長，占到全台用電的11到12%左右，尤其2040年要達成RE100「全球營運100%使用再生能源」目標，就算把全台綠電通通給台積電也不夠。

綠電大缺的窘境，審計部在7月30日公布的中央政府總決算報告全都露，「太陽光電未達成整體預期目標，且差額逐年擴大」，政府規畫2025年綠能要占總發電量之20%，目前才10%，太陽光電去年累計裝置容量目標1.4萬MW，但最後只有1.24萬。

對出口企業來說，台積電用剩下的綠電，可說是杯水車薪，與其等著被重視ESG的歐美客戶萬箭穿心，有的業者選擇自救。台大化工系特聘教授藍崇文表示，「太陽能最快上手」，隨著中國大陸補貼和過度投資，太陽能目前設備相當便宜，加上技術進步，發電效率也在增加；大亞的莊博貴表示，用自家屋頂做光電，少了最大的「土地取得成本」，一度電成本不到3.5元，對於急著到處找綠電買的台廠，他通通建議不如先自發自用。

「在台灣廠區，聯電的太陽能系統總裝置容量為台灣晶圓代工業界之冠！」晶圓代工二哥聯電，8月初得意地對外公布，除了跟外界購買綠電，自家工廠的屋頂已被太陽光電系統「極大化」全部鋪滿。集團安裝峰值發電容量超過13700瓩之太陽光電系統，預估每年發電量可達1.6萬MWh以上。

聯電的太陽能系統總裝置容量為台灣晶圓代工業界之冠。（圖／聯電提供）。

▲聯電的太陽能系統總裝置容量為台灣晶圓代工業界之冠。

除了屋頂的太陽能板，「很多人不知道，其實我們有自己的太陽能電廠！」宏碁董事長陳俊聖跟CTWANT記者說。嗅到歐美減碳的野心，宏碁早在2017年就在旗下桃園市的龍潭渴望園區，建置龍顯太陽能發電站，這個地面式太陽能光電量達2400瓩，是當時北台灣最大的太陽能發電站。

總計宏碁集團自設發電廠並發電售回當地電網的綠色電力為352.6萬度，營運使用的再生電力達到1333.4萬度，佔資訊產品事業相關營運達65%，佔全集團範疇二用電的44%。

台達電研發超高能源轉換率的變流器，成為自建太陽能利器。（圖／黃鵬杰攝）

▲台達電研發超高能源轉換率的變流器，成為自建太陽能利器。

「我們是做電源解決方案的，『節能』就是我們的主業嘛！」今年8月第一次以台達電董事長身分主持法說會的鄭平，在被法人問到缺電議題時信心滿滿，畢竟台達電在全球廠區使用再生能源比率已76%，台灣則高達80%，可說是全台灣最接近RE100目標的第一名。

以台達電在加州的美洲區總部為例，屋頂太陽能發電系統，再加上自家研發的超高能源轉換率的變流器，每年可產生超過140萬度再生電力，已能滿足建物百分百需求。

至於「吃電怪獸」台積電，一直有環保團體點名該多裝太陽能板自發自用，但台積電表示，他們有裝在辦公室的車道上，但考量廠區安全，無法在廠房屋頂全面設置太陽能板；畢竟日賺斗金、關乎全球晶片供應命脈的台積電，實在不敢在頭頂上「增加風險」。

而去年股東會時，就被股東問到是否該自蓋電廠，當時董事長劉德音坦承，「綠電不足，確實會影響競爭力」，過去確實評估過蓋電廠，但「光是土地徵收碰到很多抗爭，就很麻煩了」，不蓋是因「太複雜了」，網友聞訊紛紛笑稱，「畢竟光電『水很深』，連台積電都不敢碰」，這也可看出在台灣做綠電的複雜度。

延伸閱讀
綠電自救隊2／綠能發電裝置未達標　外資怨土地難取得＋透明度不足「罵光電有聲量」
亞洲發燒星／金在中豪宅藏招財餐桌　童年貧困窮到吃鄰居剩菜
電影頻道／懷秋離開大嘴巴失業7年翻身當《角頭》　曝道上兄弟熱情送「大禮」：不敢收

 

關鍵字： 周刊王台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

軟銀與英特爾合作破局　外媒曝轉向尋求和台積電合作

軟銀與英特爾合作破局　外媒曝轉向尋求和台積電合作

根據外媒金融時報報導，軟銀原本想和英特爾合作生產AI晶片對抗NVIDIA，但由於英特爾不能達到軟銀要求而破局，目前軟銀轉向台積電尋求合作。

2024-08-16 00:16
廷鑫、昶虹續停止買賣　 隆銘取消分盤交易

廷鑫、昶虹續停止買賣　 隆銘取消分盤交易

臺灣證券交易所表示，經形式審閱國內上市公司（除金融保險公司計34家申報期限至113年9月2日外）113年第2季財務報告後，廷鑫（2358）及昶虹（2443）併案繼續停止買賣，隆銘綠能（3018）取消分盤集合競價交易方式、仍列為變更交易方法。

2024-08-16 08:40
天蔥、創業家打入全額交割股　 8／19起實施

天蔥、創業家打入全額交割股　 8／19起實施

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報113年第2季財務報告（不含第一上櫃及金融業公司），上櫃有價證券應繼續停止交易者計有牧東（4950）1家，應調整交易方式者計有天蔥（2740）及創業家（8477）及天揚（5345）3家，並自8月19日起實施。

2024-08-16 08:26
億元教授「3檔好股」曝光　大盤震盪照賺

億元教授「3檔好股」曝光　大盤震盪照賺

台股跌破季線支撐後，面對指數動盪，投資人內心最大疑問，是還會再打第2隻腳嗎？若不想手握現金，現階段有沒有抱起來相對安穩的標的？億元教授鄭廳宜在《錢鏡你家》節目中，分享如何在大盤重挫時，還可保持優雅的投資策略，並透露目前買進持有仍睡得著的個股。

2024-08-16 06:55
美股勁揚554點！衰退擔憂退散　台積電ADR漲2.35％

美股勁揚554點！衰退擔憂退散　台積電ADR漲2.35％

華爾街股市主要指數今天都大幅收高，因為美國零售銷售數據振奮人心，並減輕市場之前對於經濟可能衰退的疑慮。台積電ADR漲2.35％、收173.96美元；輝達漲4.05％、收122.86美元。

2024-08-16 05:36
台積電、世界先進大型投資案挹注　我前7月對外投資成長2.1倍

台積電、世界先進大型投資案挹注　我前7月對外投資成長2.1倍

經濟部投審司今（15）日公布今年前7月，核准整體對外投資（含新南向國家、中國）為643件、金額約354.49億美元（約新台幣1.14兆元），其中，對外投資金額突破1兆元、年增2.1倍，主要是因台積電（2330）增資海外子公司、世界先進（5347）投資新加坡所挹注。

2024-08-15 20:20
台積電砸171.4億　買群創南科四廠

台積電砸171.4億　買群創南科四廠

台積電（2330）今日發布重大訊息，公告與面板大廠群創（3481）簽訂合約，購買其廠房及附屬設施，根據台積電公告內容，此次總交易金額為新台幣171.4億元。

2024-08-15 19:21
中環勇敢對作！不甩最大主權基金進場　賣1662張中興電

中環勇敢對作！不甩最大主權基金進場　賣1662張中興電

中興電工（1513）才受全球最大主權基金「挪威主權基金」青睞，在持有台股503檔中，持股比重攀升至逾5%居冠，惟中環（2323）今（15）日公布近一個半月賣出中興電1662張，獲利282.6萬元。

2024-08-15 18:22
17：06地震　台電：核能等3大輸供電系統正常運轉

17：06地震　台電：核能等3大輸供電系統正常運轉

今（15日）下午17：06發生規模5.7地震，震央在宜蘭縣近海深9km，台電清查各水、火力、核能電廠及輸供電系統，確定目前均正常運轉。

2024-08-15 18:17
台灣虎航股價遇「空襲」　並列19檔注意股

台灣虎航股價遇「空襲」　並列19檔注意股

台灣虎航（6757）今（15）日股價先漲後跌，終場以下跌0.1元或0.2%、50.3元作收，雖力守50 元，但前波股價大漲，吸引融券空單大增，造成近一個月股價下跌超過3成，而由於融券大增，今遭證交所列與彰銀（2801）等共列19檔注意股。

2024-08-15 18:05

讀者迴響

熱門新聞

美股勁揚554點　台積電ADR漲2.35％

光電水很深？　台積電放棄「自建電廠」坦言：太複雜了

表揚王齊麟！發百萬獎金　土銀董座加碼「免最難考試」直升襄理

台積電砸171.4億　買群創南科四廠

軟銀與英特爾合作破局　外媒曝轉向尋求和台積電合作

即／領失業金人數低於預期　美股三大指數開高

他後悔念醫學系「工時30小時」　休假還要做報告

億元教授「3檔好股」曝光　大盤震盪照賺

即／俄股市突然暫停交易　莫斯科交易所說明原因

台積電徵才！　平均年薪曝光

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

曾之喬懷孕了！曬寶寶超音波照　辰亦儒露燦笑「我們會很珍惜！」

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366