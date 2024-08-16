上半年經濟成長5.83％　全年GDP下修至3.9％

▲行政院主計總處廣博大樓。（圖／記者謝婷婷攝）



記者廖婕妤／台北報導

主計總處今（16）日公布今年Q2實質GDP初步統計為5.06％，今年Q1實質GDP修正為6.63％，今年上半年經濟成長率為5.83％；不過，受到出口放緩影響，預估全年經濟成長率為3.9％，較上次預測數3.94％下修0.04個百分點，另每人GDP為33,402美元，CPI則上漲2.17％；預測明年經濟成長3.26％，每人GDP為34,684美元，CPI上漲1.91％。

主計長陳淑姿說明，AI等新興科技應用商機持續熱絡，及終端需求逐漸回溫，Q2按美元計價商品出口年增9.91％，三角貿易及航運服務表現亦佳，併計經所有權調整商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長7.65％。

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陳淑姿表示，民間消費受惠就業市場穩健、調薪的所得效果，以及股市上漲的財富效應，帶動Q2零售及餐飲業營收成長，跨境旅遊熱絡也帶動航空客運及國人國外消費續增，金融市場交易升溫也挹注證券、基金等交易手續費，Q2民間消費實質成長2.77％。

至於今年及明年國內經濟預測，陳淑姿指出，全球需求回升，國際貨幣基金（IMF）預測今年世界貿易量成長，加上AI應用浪潮帶動我國電子零組件及資通訊產品出口擴增，但傳產貨品回溫尚緩，預測今年商品出口4701億美元，年增8.71％。

展望明年，世界貿易成長率續增，加上新興科技加速拓產，需求持續強勁，加上我國在地產業供應鏈完整且深具優勢，預測商品出口4995億美元，年增6.25％。