緯穎力拚「AI伺服器占5成」　但輝達晶片雜音有解？月底見真章

▲緯穎預期整體AI趨勢不變，維持下半年業績較上半年成長。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

儘管晶片大廠輝達（NVIDIA）最新Blackwell晶片零組件出貨時程出現雜音，伺服器代工廠緯穎（6669）仍預期AI趨勢不變，維持下半年業績較上半年成長，AI伺服器營收占比更要力拚5成，只是目前無法確定輝達Blackwell系列產品第四季出貨與否，整體來說影響不大，主要是Blackwell尚未有明顯的營收貢獻。

緯穎今年受惠於AI伺服器商機，包括特定應用積體電路（ASIC）伺服器、圓形處理器（GPU）伺服器，推升上半年繳出毛利率、營益率、稅後淨利率「三率三升」亮眼成績。緯穎上半年合併營收1,471.09億元，年增12.7%；稅後淨利94.01億元，年成長激增6成，每股淨利（EPS）53.77元。

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對於後市發展，緯穎財務長陳昌偉表示，目前觀察AI市場需求維持強勁，AI相關伺服器將持續帶來貢獻，事實上，緯穎AI伺服器去年營收占比約20%，期盼今年下半年營收占比將有機會擴大超過50%。

不過，由於輝達Blackwell晶片因傳出原廠設計及散熱瑕疵等問題，導致發生遞延，緯穎如何推升AI伺服器占比目標？陳昌偉解釋，一來是非AI伺服器營收貢獻高，二來是原先預期輝達Blackwell晶片就算最快第四季出貨，初期也僅會出現微幅小量的表現，因此即便沒有Blackwell產品，整體AI伺服器目標不會受到影響。

換句話說，隨著AI相關專案及ASIC、GPU等AI新產品出貨，緯穎第四季AI伺服器營收占比仍將持續擴大並接近50%目標；如果未來加上Blackwell架構的旗艦產品順利進行後，最快明年將能看到更明顯的貢獻及成果，但實際出貨時間仍要等上游晶片原廠研發進度而定。

▲輝達（NVIDIA）即將在8月28日召開第二季財報會議。（圖／記者楊絡懸攝）

輝達即將在8月28日召開第二季財報會議，市場推測，第二季財報應可延續亮眼成績，但最讓投資人擔心的則是輝達的第三季展望——當輝達Blackwell系列晶片確定延遲3個月出貨，將影響科技企業包括Google、微軟（Microsoft）、Meta等總共訂購數百億美元規模的晶片，將可能拖垮整體科技股走勢。

供應鏈人士向《ETtoday新聞雲》記者表示，輝達Blackwell系列晶片B100、B200使用的CoWoS-L先進封裝技術，不但較為複雜，更要面臨良率挑戰。為了要提高良率，原廠設計開發的輝達就要重新調整晶片設計，並在量產前與台積電試產。

另一方面，輝達也要面臨產能緊張的問題。由於CoWoS-L封裝技術產能有限，輝達寧可將重點放在性能較高、需求量較高的B200晶片上，這也是為什麼後續要將同樣利用CoWoS-L技術的B100晶片「降規」改版成B200A晶片，並轉用CoWoS-S封裝技術，不用再搶CoWoS-L產能，更能分配產能利用而滿足大型雲端服務供應商（CSP）及代工廠的高階伺服器需求。

▲供應鏈傳出，輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳將有私人行程來台，不排除參加8月21日至24日於台北南港展開的「Intelligent Asia 2024」展會。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，輝達各型號GPU晶片需求量差異大，難以推估後續是否會砍單或新品轉單程度，但整體預期，科技大廠的「AI變現能力不穩定」是短期現象，因為新科技需要時間發展，當需求強勁、也就是各大客戶持續投資AI，那麼長期發展仍相對樂觀。

近期證券市場也信心喊話，美系外資就喊出輝達Blackwell系列零組件頂多延遲2周，即今年第四季出貨計畫不變；至於良率問題，外資調查報告也指CoWoS-L良率約在95%至96%之間，等同於不太可能因良率而延遲出貨，推升投資市場力挺AI概念股。實際情形及後續展望如何，就等輝達8月28日財報會議上揭曉答案。