證交所公布24檔注意股　旭隼兩日漲190元被列入

基本生活費調升至20.9萬 會計師估4口之家明年省稅1400元

基本生活費每人認定額有望從20.2萬元拉高至20.9萬元，會計師初估，4口之家若適用5%所得稅率，省稅金額約在1400元左右，不無小補。

快訊／「月配ETF」00946每張配息54元 年化報酬率6.5%

台股ETF配息接力，擁有10萬股民的群益科技高息成長（00946）於16日公告掛牌上市第二次配息，每受益權單位預估配發金額為新台幣0.054元，等於每張可領54元，如果以收盤價10.01元計算，單次股利殖利率0.54%，年化報酬率6.5%；除息日訂於9月6日，想參與配息的投資人，最晚須在9月5日前買進，收益分配發放日為9月30日。

明年報稅小確幸！ 基本生活費有望調高至20.9萬

主計總處今天公布2023年每人可支配所得中位數增至新台幣34.9萬元，牽動以此為調整基礎的納保法「基本生活費」，擬提高7000元至20.9萬元，明年5月報稅適用，屆時多口之家可望有感減稅。

與輝達一樣拆股！綠界面額「每股10元變1元」 新股9／9上櫃買賣

根據櫃買中心公告，第三方支付大廠綠界科技（6763）股票面額，將由每股10元變更為1元，並進行股票換發作業。新股票於9月9日開始櫃檯買賣，櫃買中心特別提醒投資人，新股票上櫃買賣日參考價將按比例調整為舊股票最後交易日（8月28日）收盤價的十分之一，且股票簡稱將更改為「綠界科技*」。

台股低點反彈逾2500點！周線連二紅 外資止賣回補837億元

美國經濟數據化解市場疑慮，美股大漲帶動台股16日強彈454.16點，漲幅2.07%，指數收在22,349.33點，將挑戰重返季線之上；台股本周延續反彈格局，單周續揚4.1%，大漲880.33點，周線連2紅，日均量3,812.42億元。

台灣虎航今送件「申請轉一般板上市」 股價跌半根逆轉翻紅

台灣虎航（6757）去年8月中完成首家航空公司以創新板掛牌上市，今（16）日宣布已正式向證交所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市；台灣虎航昨收50.3元，下跌0.1元或0.2%，雖然力守50元關卡，但前波股價大漲，吸引融券空單大增，造成近1個月股價下跌超過3成，還被證交所列為注意股，送件消息傳出之後，今日下午1點股價從重挫半根翻紅，最高報51元，成交量已近7000張。

40萬股民息利雙收！5檔ETF「首日填息達陣」 一表看懂12檔進展

12檔「台股ETF」同步於今（16）日除息，其中，有5檔ETF在除息首日就完成填息，總計超過40萬名股民享受「息利雙收」；另外7檔ETF也正邁向填息之路，擁有138萬股民的國泰永續高股息（00878）最受期待目光，填息率72%。

引爆全球股災「套利交易」捲土重來 估日圓空頭增4成部位

兩周前以日圓為中心的套利交易平倉潮一度引發全球股市崩盤，外媒報導，現在這種套利交易似乎又開始悄然捲土重來；根據了解，過去一周，ATFX 全球市場的日圓空頭部位增加了約 30~ 40%，其中很大一部分的押注是由對沖基金和高資產投資者客戶推動的。

「明通治痛丹」藥廠家族內鬨 董座7點聲明喊話台中經發局

擁有86年歷史的明通化學製藥公司，近日因家族內鬨掀起波瀾，部分二代家族成員於8月9日召開股東臨時會，全面改選董監事，欲撤換現任董事長張光明，並在8月12日向台中市經發局申請變更登記。隨著對方已經向台中市經發局申請變更登記，今日張光明也大動作在報紙登廣告，希望主管機關不要被錯誤的資訊誤導，而輕易地讓審查過關。

英特爾求翻身 ！拋售安謀持股和愛爾蘭晶圓廠 套現3600億元

根據外媒《MarketWatch》報導，英特爾（Intel）在第二季度清倉了所持晶片設計公司安謀（Arm）的股份，賣股變現近1.47億美元，另外，外媒也爆出英特爾更在今年6月賣愛爾蘭一座晶片廠49%股權，套現110億美元，今年總共已經賣資產套現111.47億美元（約折合新台幣3600億元）。