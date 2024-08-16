證交所公布24檔注意股　旭隼兩日漲190元被列入

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布24檔注意股，其中旭隼（6409）因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達190.00元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者，因此被列入。
其餘還有藍天凱基41購01、聯發科群益41購06、鴻海元大3B購04、福懋油、橋椿 、倫飛、翔耀、晟銘電、亞光、訊舟、晶彩科、辛耘、達邁、健策、全球傳動、光聖、大銀微系統、惠特、台灣虎航-創、昇陽半導體、羅昇、美德醫療-DR、欣巴巴被列入。
▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布24檔注意股，其中旭隼（6409）因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達190.00元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者，因此被列入。
其餘還有藍天凱基41購01、聯發科群益41購06、鴻海元大3B購04、福懋油、橋椿 、倫飛、翔耀、晟銘電、亞光、訊舟、晶彩科、辛耘、達邁、健策、全球傳動、光聖、大銀微系統、惠特、台灣虎航-創、昇陽半導體、羅昇、美德醫療-DR、欣巴巴被列入。
關鍵字： 注意股
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基本生活費每人認定額有望從20.2萬元拉高至20.9萬元，會計師初估，4口之家若適用5%所得稅率，省稅金額約在1400元左右，不無小補。
2024-08-16 17:39
台股ETF配息接力，擁有10萬股民的群益科技高息成長（00946）於16日公告掛牌上市第二次配息，每受益權單位預估配發金額為新台幣0.054元，等於每張可領54元，如果以收盤價10.01元計算，單次股利殖利率0.54%，年化報酬率6.5%；除息日訂於9月6日，想參與配息的投資人，最晚須在9月5日前買進，收益分配發放日為9月30日。
2024-08-16 17:25
主計總處今天公布2023年每人可支配所得中位數增至新台幣34.9萬元，牽動以此為調整基礎的納保法「基本生活費」，擬提高7000元至20.9萬元，明年5月報稅適用，屆時多口之家可望有感減稅。
2024-08-16 17:25
根據櫃買中心公告，第三方支付大廠綠界科技（6763）股票面額，將由每股10元變更為1元，並進行股票換發作業。新股票於9月9日開始櫃檯買賣，櫃買中心特別提醒投資人，新股票上櫃買賣日參考價將按比例調整為舊股票最後交易日（8月28日）收盤價的十分之一，且股票簡稱將更改為「綠界科技*」。
2024-08-16 17:09
美國經濟數據化解市場疑慮，美股大漲帶動台股16日強彈454.16點，漲幅2.07%，指數收在22,349.33點，將挑戰重返季線之上；台股本周延續反彈格局，單周續揚4.1%，大漲880.33點，周線連2紅，日均量3,812.42億元。
2024-08-16 16:37
台灣虎航（6757）去年8月中完成首家航空公司以創新板掛牌上市，今（16）日宣布已正式向證交所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市；台灣虎航昨收50.3元，下跌0.1元或0.2%，雖然力守50元關卡，但前波股價大漲，吸引融券空單大增，造成近1個月股價下跌超過3成，還被證交所列為注意股，送件消息傳出之後，今日下午1點股價從重挫半根翻紅，最高報51元，成交量已近7000張。
2024-08-16 13:17
12檔「台股ETF」同步於今（16）日除息，其中，有5檔ETF在除息首日就完成填息，總計超過40萬名股民享受「息利雙收」；另外7檔ETF也正邁向填息之路，擁有138萬股民的國泰永續高股息（00878）最受期待目光，填息率72%。
2024-08-16 13:06
兩周前以日圓為中心的套利交易平倉潮一度引發全球股市崩盤，外媒報導，現在這種套利交易似乎又開始悄然捲土重來；根據了解，過去一周，ATFX 全球市場的日圓空頭部位增加了約 30~ 40%，其中很大一部分的押注是由對沖基金和高資產投資者客戶推動的。
2024-08-16 12:54
擁有86年歷史的明通化學製藥公司，近日因家族內鬨掀起波瀾，部分二代家族成員於8月9日召開股東臨時會，全面改選董監事，欲撤換現任董事長張光明，並在8月12日向台中市經發局申請變更登記。隨著對方已經向台中市經發局申請變更登記，今日張光明也大動作在報紙登廣告，希望主管機關不要被錯誤的資訊誤導，而輕易地讓審查過關。
2024-08-16 11:17
根據外媒《MarketWatch》報導，英特爾（Intel）在第二季度清倉了所持晶片設計公司安謀（Arm）的股份，賣股變現近1.47億美元，另外，外媒也爆出英特爾更在今年6月賣愛爾蘭一座晶片廠49%股權，套現110億美元，今年總共已經賣資產套現111.47億美元（約折合新台幣3600億元）。
2024-08-16 10:36
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