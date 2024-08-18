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花蓮經濟短期難復甦　勞動部增加3個月保費補貼

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

今年0403地震使花蓮地區經濟遭受衝擊，加上凱米颱風更是雪上加霜，短期內經濟恐難復甦，勞動部公告，依《勞動部辦理113年花蓮縣轄區內受0403震災影響投保單位保險費補貼要點》第6點規定公告，增加3個月補貼月份，並將與伴手禮商家相關行業別納入補貼範圍，以協助災後重建復原及振興工作，穩定勞工就業。

勞動部說明，增加補貼月份，原補貼適用對象為花蓮縣轄區內屬「農、林、漁、牧業」、「住宿及餐飲業」、「支援服務業」、「藝文、娛樂及休閒服務業」、「礦業及土石採取業」、「石材製品製造業」、「水泥製造業」、「預拌混凝土製造業」與「水泥及混凝土製品製造業」，且僱有員工，並為就業保險投保單位的民營事業單位，補貼其應負擔的勞保、職災保險及就保保險費半數，補貼月份由原今年6月至8月，再增加補貼今年9月至11月，合計6個月。

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勞動部指出，增加補貼行業範圍，將烘焙炊蒸食品製造業、未分類其他食品製造業、其他食品批發業、蔬果零售業、其他食品、飲料及菸草製品零售業等與伴手禮商家相關的行業別，納入補貼範圍，並自公告當月起補貼6個月，投保單位應負擔的勞保、勞工職災保險及就保保險費的半數，受惠家數增至約1500家。

勞動部進一步說明，基於簡政便民，符合補貼資格之投保單位，將由勞工保險局於開立繳款單時，依系統之資料一併辦理保險費補貼事宜，投保單位無須另外提出申請。

關鍵字： 勞動部花蓮地震保費勞保

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