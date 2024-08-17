TaipeiPLAS塑橡膠產業前瞻永續發展論壇　9/25登場報名中

▲9月25日塑橡膠產業前瞻永續發展論壇海報。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會與機械公會共同主辦的2024年「台北國際塑橡膠工業展(TaipeiPLAS)」及「台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)」即將於今年9月24至28日在台北南港展覽1館舉辦，緊扣產業最新趨勢脈動，聚焦三大主軸「創新材料」、「尖端製造」及「循環經濟」。展中指標活動「塑橡膠產業前瞻永續發展論壇」將於9月25日上午10點至下午4點於台北南港展覽1館4樓舞台區舉行，活動免費，即日起開放報名。

本次論壇重量級講師雲集，上午場「塑橡膠加工設備之數位化及永續發展」邀請到德商阿博格應用技術部經理黃松煒分享塑橡膠加工設備的AI數位化導入和永續發展如何推動產業邁向更加智能、高效和環保的方向發展；威猛巴頓菲爾總經理陳凱翔則分享高效智能生產與綠色創新設備以及回收再生材料智能對應方案；台中精機廠股份永續長黃怡穎則從自家雙軸轉型的經驗分享塑膠機械的革新實踐。

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下午場「塑膠材料與複合材料高值化創新應用」則邀請到台灣巴斯夫總經理黃仙蒂、台灣瑞曼迪斯總經理戴英傑、台塑新智能總經理劉慧啟、長興材料部長李全能分別暢談可持續性創新材料在推動淨零排放、新能源發展和資源利用效率上的貢獻，以及複合材料於航空器、無人機及交通載具等高值領域的創新應用。

此外，論壇也安排兩場交流座談，邀請講者們與機械公會塑橡膠機械專委會會長謝樹林和國際塑膠工程師學會中華民國總會常務理事邱顯堂，針對塑橡膠產業之數位轉型與永續實踐，進行深入的交流討論。

本次論壇採線上報名，可透過以下連結：