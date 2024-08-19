御嵿跨入高端餐飲市場　取得海峽會62.5％股權

▲御嵿取得海峽會股權。（圖／海峽會提供）

記者廖婕妤／台北報導

連鎖宴會業者御嵿國際（3522）正式跨入高端餐飲服務，透過老股轉讓方式，以3500萬元取得海峽會43.75%股權，連同先前通過子公司晶宴生活取得之股權，共取得海峽會62.5%股權及4席董事，海峽會將成為御嵿國際旗下可控制子公司，8／16正式併入集團營運版圖；御嵿今日盤中股價最高漲逾3％。

海峽會自2013年成立，佔地約1,500坪，規劃25間包廂，座位人數超過400位，目前擁有超過2,000名會員，主要包括企業家、國際商務人士、知名藝人、政商名流等，過去由國泰集團創始人長子蔡辰男打造，未來其將繼續在海峽會美食中擔任董事。

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御嵿表示，取得海峽會營運控制權後，除了將客戶群延伸至金字塔頂端的消費族群外，將結合旗下御義旅行社為高端消費族群規劃國外頂級商務度假旅遊、深度生態探索，以及米其林星級國外美食之旅等行程，提升子公司御景生活在飯店代管事業的運營能力，並將引進高端餐飲的培訓體系，提升集團內餐飲工作人員的服務專業品質，深化高端餐飲管理能力。

御嵿今年上半年合併營收為4.49億元，年增23.11%，毛利率為51.34%。公司看好預估下半年開始，隨海峽會高端餐飲服務納入集團營運，可望為公司增添高精緻、高工藝的餐飲美學素養，進一步優化集團整體營運表現，強化餐飲服務市場的品牌力度。