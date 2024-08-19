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恐慌氣氛緩和！台股連2日站穩月線　但投資人「追價仍謹慎」

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股持震盪反彈，盤中一度回到季線之上。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美國經濟衰退擔憂緩解，通膨降低讓降息預期提高，使得連續大幅被外資提款5周的台股，終於回補逾新台幣837億元而成單周買超金額最高的亞洲股市。不過，台股8月19日持震盪反彈，盤中一度回到季線之上，隨著漲勢收斂，終場指數小漲60.3點，漲幅0.27%，收在22,409.63點，成交量3,202.72億元。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，短線台股快速反彈，幾乎收回此波快速回檔跌幅，指數連續2天成功站穩月線之上，並逼近季線，然而，投資人追價意願仍謹慎，觀察上周的周成交量創下三周低點，今日也僅有3,200億元左右水準。

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對於後續市場，需關注8月22日傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，預料美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將在期間發表談話；以及8月28日「AI龍頭股」輝達（NVIDIA）最新財報結果，將牽動市場對於AI類股的投資信心。

從企業獲利來看，廖炳焜表示，第二季財報繳出亮眼成績單，研判台股第三季旺季效應可期；在股市上，財報不確定性下降，8月16日上周五金融指數率先重返所有均線之上，今日電子指數也收復季線位置，扭轉之前的修正格局，雖然有價量背離，不過仍有利於反彈走勢。

廖炳焜認為，看好市場逐漸消化負面消息，股價將回歸反應基本面，中長期來看「AI大趨勢並未改變」，因此，對於台股後市看法依舊正向。

不過，歷經大幅震盪後，個股表現差異空間將擴大，類股輪動快速，選股策略將變得更加重要。廖炳焜建議，投資人可透過台股基金布局，著重半導體供應鏈、AI、蘋果規格升息概念股、網通衛星、記憶體、生技、能源重電儲能等。

關鍵字： 台股股市AI科技股財報投資

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