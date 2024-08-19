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台灣國際水週展現全方位水資源生態系　開放預先登記參觀

▲TIWW 2024 聚焦水資源永續發展趨勢，參觀者可一睹業界頂尖的再生水利用、智慧水管理解決方案。（圖／貿協提供）

▲TIWW 2024 聚焦水資源永續發展趨勢，參觀者可一睹業界頂尖的再生水利用、智慧水管理解決方案。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年「台灣國際水週(Taiwan International Water Week，TIWW)」，9月11日至13日將於台北世貿1館盛大登場。本屆展覽聚焦「智慧水」、「永續水」兩大主軸，展出內容涵蓋再生水、海水淡化、廢污水等水處理及科技造水技術，更有輸送儲存水設備、終端淨水、飲用水、智慧水務等解決方案，呈現全方位水資源生態系。

該展是業者網羅水資源產業最新趨勢及商機，及快速鏈結潛在商業夥伴的最佳平台，貿協歡迎業者們至展覽官網(www.taiwanintlwaterweek.com)預先登記參觀。

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因應水利產業發展趨勢，且全球水利相關技術與設備的需求攀升，今年TIWW吸引政府單位、公協會及業者共逾百家共襄盛舉，包含經濟部水利署、台北市政府、台灣海洋能發展協會、工研院、台灣機能水協會、台灣環保暨資源再生設備工業同業公會組團參展，更有李長榮化工、大地昌興業、笠毅工業、宮黛科技、諾瓦材料、崧源濾材、泉溢電機、台灣基恩斯等指標企業展示最新產品。

此外，國際企業也看好台灣水利產業的發展及潛力，來台參展，包含上海禾邦認證有限公司(NSF-美國國家衛生基金會)、丹麥商AVK、法商Veolia及Imerys、英商Denso及日商Venn、SYTECS等，共同引領水資源產業最新動向，提供工業及民生用水、企業水資源管理等解決方案。

除上述指標參展商外，更有許多參展商展出智慧水資源管理系統及再生水與海水淡化等最新水處理技術，包含鈞富水資源展出「雲端全方位水務監理系統(FCC)」，結合IOT技術，在系統內建污水處理廠智能控制模式，降低整體維護成本，達到有效水資源管理。

衛星科技帶來「MVR機械蒸汽再壓縮節能設備」，能有效處理無機廢水，並可產生接近純水的回收水，大幅降低廠商的處理成本達到水資源的再生利用。

另外，近期得標國內多座海淡廠工程的國統國際，在適合發展海水淡化技術的台灣，利用逆滲透技術設計的海水淡化裝置，將鹽水轉化為可供人們使用的淡水，增加國內的水量，為供水不足問題帶來良好解方。

為帶動水資源永續發展，同時協助企業爭取國內外市場商機，外貿協會在展覽期間舉辦豐富多元的周邊活動，包含由威立雅(Veolia)、經濟部水利署(WRA)以及BSI英國標準協會於9/12進行的Tech Talk，以及18場新品及技術發表會、一對一採購洽談會等。

而水利署將於9/10-9/11在台北國際會議中心(TICC)舉辦以「水與安全、環境、發展」為主題的國際論壇，邀請超過50位來自美國、日本、荷蘭及台灣的專家學者，共同探討水資源的國際趨勢及臺灣面臨水問題之可能解方。多元的展中活動將帶領參觀者深入瞭解水資源產業現況、掌握最新技術及市場動態，並尋找潛在合作夥伴，拓展全球商機。

面對全球氣候變遷以及永續浪潮下，TIWW 2024 將提供相關業者全方位且創新思維的水資源解決方案！立即至官網(www.taiwanintlwaterweek.com)預先登記參觀，展期間憑QR Code可快速入場，一窺全球水資源產業的全貌及未來趨勢。

關鍵字： 國際水週水資源生態系登記參觀

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