高階玻纖布供應拉警報！2檔同登漲停　台玻近10萬張等著買

▲高階玻纖布供應吃緊，台玻放量攻漲停。（圖／記者陳家祥攝）

記者巫彩蓮／台北報導

Low DK2、Low CTE等高階玻纖布缺貨問題，讓蘋果、輝達、Google以亞馬遜等大廠繃緊神經展開搶料，今（16）日玻纖布族群延續昨（15）日漲勢，輪動到股價相對便宜台玻（1802）跳空走高直奔41.8元漲停價位，創下2021年7月下旬以來新高，開盤兩個小時、11點左右成交量逼近19萬張，居上市成交量第三大個股，漲停委買逼近十萬張，建榮（5340）鎖住84.2元漲停價位。

外電報導，AI對於高階玻纖布需求成長，儘管日商已啟動擴產動作，但緩不濟急，供應短缺更加惡化，為了避免上演記憶體晶片荒，傳出蘋果、超微，以及輝達等大廠派員向日方爭取貨源。

市場預期，這一波高階玻纖布供給緊俏狀態至少延續到2027年下半年，這也點燃玻纖布新一波攻勢，台玻新產能可望在今(2026)年陸續開出，高階玻纖布供貨可望年增40～50%，股價帶量上攻到41.8元漲停價位。

與日東紡結盟南亞(1303)也延續昨天漲勢，上攻73.8元，創2023年6月下旬以來新高，11點左右成交量來到27萬多張，居上市成交量第二大個股，日東紡持股子公司建榮，挾著新產品T-Glass預計第二季量產，有望擴大高階市場占比題材，股價跳空鎖定84.2元漲停價位。

