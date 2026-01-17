台驊尾牙抽獎一再加碼　今年挑戰高但將透過多元產品大幅降低影響

▲台驊控股創辦人顏益財(右四)帶領集團高階敬酒。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)今(17)晚在台北Ｗ飯店舉辦「立足亞太·放眼世界」年終尾牙，集團創辦人顏益財表示，今年國際海空運市場變數很多，挑戰很大，但公司長期佈局亞洲各國，以「多元市場」與「多元產品」的優勢，隨時調整服務內容，滿足客戶需要，有信心大幅降低可能的不利影響。

顏益財指出公司近幾年淨值都在60元以上，目前淨值65.69元，殖利率都在6%以上，良好的財務結構，也是優於多數同業的利基。

▲左上圖陽明海運董事長蔡豐明致詞；右上圖華航台灣貨運中心總經理林侑宣致詞；下圖顏益財頒獎給資深20年員工時指出，台驊是幸福企業，女員工看起來特別年輕。（圖／記者張佩芬攝）

今晚的尾牙席開31桌，陽明海運董事長蔡豐明、遠雄港董事長葉鈞耀、地中海航運台灣公司總經理張屏北、韓新遠洋台灣公司董事長李康熏及總經理林榮章、以星航運台灣公司總經理韓駿逸、達飛航運台灣公司總經理羅維翰、華航台灣貨運中心總經理林侑宣、長榮航空貨運本部協理吳上容、萬海航運協理朱翰鵬與長榮海運、星宇航空、國泰航空等海空運界高階都有親自參與盛會。

晚宴的抽獎活動有公司提供的現金與合作業者提供的禮券，最後的臨時加碼，顏益財提供12萬元，董事長張立秋10萬元，海運總經理彭玉君與空運總經理謝齡誼各提供5萬元，總獎金約80萬元，幾乎人人有獎，且每位參加尾牙的員工都可領1萬元獎金，現場嗨翻天 。

台驊全球員工到去年年底為止共1938人，台北總部員工100多人。台驊的年終獎金都是發一個月，5月會根據業績發變動獎金。

