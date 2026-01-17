ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台驊尾牙抽獎一再加碼　今年挑戰高但將透過多元產品大幅降低影響

▲台驊控股創辦人顏益財(右四)帶領集團高階敬酒。（圖／記者張佩芬攝）

▲台驊控股創辦人顏益財(右四)帶領集團高階敬酒。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)今(17)晚在台北Ｗ飯店舉辦「立足亞太·放眼世界」年終尾牙，集團創辦人顏益財表示，今年國際海空運市場變數很多，挑戰很大，但公司長期佈局亞洲各國，以「多元市場」與「多元產品」的優勢，隨時調整服務內容，滿足客戶需要，有信心大幅降低可能的不利影響。

顏益財指出公司近幾年淨值都在60元以上，目前淨值65.69元，殖利率都在6%以上，良好的財務結構，也是優於多數同業的利基。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲左上圖陽明海運董事長蔡豐明致詞；右上圖華航台灣貨運中心總經理林侑宣致詞；下圖顏益財頒獎給資深20年員工時指出，台驊是幸福企業，女員工看起來特別年輕。（圖／記者張佩芬攝）

▲左上圖陽明海運董事長蔡豐明致詞；右上圖華航台灣貨運中心總經理林侑宣致詞；下圖顏益財頒獎給資深20年員工時指出，台驊是幸福企業，女員工看起來特別年輕。（圖／記者張佩芬攝）

今晚的尾牙席開31桌，陽明海運董事長蔡豐明、遠雄港董事長葉鈞耀、地中海航運台灣公司總經理張屏北、韓新遠洋台灣公司董事長李康熏及總經理林榮章、以星航運台灣公司總經理韓駿逸、達飛航運台灣公司總經理羅維翰、華航台灣貨運中心總經理林侑宣、長榮航空貨運本部協理吳上容、萬海航運協理朱翰鵬與長榮海運、星宇航空、國泰航空等海空運界高階都有親自參與盛會。

晚宴的抽獎活動有公司提供的現金與合作業者提供的禮券，最後的臨時加碼，顏益財提供12萬元，董事長張立秋10萬元，海運總經理彭玉君與空運總經理謝齡誼各提供5萬元，總獎金約80萬元，幾乎人人有獎，且每位參加尾牙的員工都可領1萬元獎金，現場嗨翻天 。

台驊全球員工到去年年底為止共1938人，台北總部員工100多人。台驊的年終獎金都是發一個月，5月會根據業績發變動獎金。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 台驊尾牙抽獎一再加碼今年挑戰高多元產品降低影響

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有一種餓是阿嬤覺得你餓】孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

推薦閱讀

力積電宣布銅鑼廠賣給美光　18億美元現金入袋

力積電宣布銅鑼廠賣給美光　18億美元現金入袋

力積電（6770）今（17日）公告和記憶體大廠美光科技（MU）簽署獨家意向書（LOI，Letter of Intent)，美光將以總價18億美元現金收購力積電位於台灣苗栗縣銅鑼的P5晶圓廠。

2026-01-17 17:58
0050、00929在列！20檔台股ETF除息秀一表看　逾504萬人參與

0050、00929在列！20檔台股ETF除息秀一表看　逾504萬人參與

20檔台股ETF除息秀將在下周登場，其中多檔成分股因含台積電（2330），2026年以來績效表現亮眼，受益人也持續增加，預計逾504萬股民參與除息，市場熱鬧滾滾。

2026-01-17 07:13
輝達H200銷往中國受阻　外媒：零件供應商停止生產

輝達H200銷往中國受阻　外媒：零件供應商停止生產

根據《金融時報》報導，引述了兩位知情人士表示，輝達（NVIDIA）H200人工智慧（AI）晶片的零件供應商已暫停生產，此前中國海關官員阻止了新獲批准的AI的貨物進入中國。

2026-01-17 10:27
快去加油！　汽油下周估最多漲0.8元

快去加油！　汽油下周估最多漲0.8元

有車族注意！因伊朗地緣政治緊張局勢，導致國際油價大漲，台灣中油啟動平穩措施後，預估下周汽油每公升調漲0.6~0.8元、柴油調漲0.7~0.9元。

2026-01-17 12:41
台驊尾牙抽獎一再加碼　今年挑戰高但將透過多元產品大幅降低影響

台驊尾牙抽獎一再加碼　今年挑戰高但將透過多元產品大幅降低影響

台驊控股(2636)今(17)晚在台北Ｗ飯店舉辦「立足亞太·放眼世界」年終尾牙，集團創辦人顏益財表示，今年國際海空運市場變數很多，挑戰很大，但公司長期佈局亞洲各國，以「多元市場」與「多元產品」的優勢，隨時調整服務內容，滿足客戶需要，有信心大幅降低可能的不利影響。

2026-01-17 23:52
顏益財：今年供給過剩、需求分化　台驊布局亞洲國家20年穩健應變

顏益財：今年供給過剩、需求分化　台驊布局亞洲國家20年穩健應變

台驊國際控股(2636)創辦人顏益財(17)日傍晚在年度尾牙活動接受媒體訪問，指出今年海空 運市場是供給過剩，需求分化，台驊在亞洲各國有完整布局，具有穩健應變能力；另美國降低台灣對等關稅後，對半導體與相關業者幫助最大，另台灣企業承諾在美國的投資將有數年建廠設備以及產品外銷與回送商機。

2026-01-17 18:14
台新新光金旺年會席開1800桌　吳東亮勉員工「龍馬精神、一馬當先」

台新新光金旺年會席開1800桌　吳東亮勉員工「龍馬精神、一馬當先」

歲末年終各大企業陸續舉辦旺年會，去年中才完成合併的台新新光金今（17）日午間在台北南港展覽館舉辦「2026企業旺年會」，這是台新金控與新光金控合併後首度舉行的旺年會活動，來自全省各地及海外據點同仁共同參與，現場逾1萬8000名員工席開1800多桌，台新新光金特別包下南港展覽館1樓及4樓二個樓層的場地同步視訊連線進行活動，規模是歷年來同業的新高。

2026-01-17 15:09
新興市場教父看好台股　稱金價失去吸引力「跌20%才會買」

新興市場教父看好台股　稱金價失去吸引力「跌20%才會買」

有「新興市場教父」之稱的美國資深投資者Mark Mobius在接受《彭博》電視台訪問時表示，黃金在經歷了歷史性的上漲之後已經失去了吸引力，他說，「如果價格比今天低20%，我會考慮買進」。

2026-01-17 14:35
中企署澄清未參與台美關稅談判　非中小信保基金範疇

中企署澄清未參與台美關稅談判　非中小信保基金範疇

針對部分媒體報導指稱「中小信保基金提供企業赴美2,500億美元融資信用保證，約近新臺幣8兆元」一事，經濟部中小及新創企業署嚴正澄清，臺美關稅協商係由政府整體經貿談判體系及跨部會機制統籌推動，中企署及信保基金皆未參與談判，報導所稱融資保證額度，與財團法人中小企業信用保證基金目前業務完全無關。

2026-01-17 10:44
台股屢刷天價　法人：晶圓代工先進製程擴產支撐成長動能

台股屢刷天價　法人：晶圓代工先進製程擴產支撐成長動能

台美關稅底定、晶圓龍頭大廠法說報喜雙利多加持，台股也同步刷新歷史新高紀錄，紅包行情銳不可當，昨（16）日站上31000點之上，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓代工龍頭大廠持續加碼 3 奈米、2 奈米製程投資，反映出無論是晶圓製造相關設備廠、材料廠，或具備技術門檻的製程輔助供應商，皆有機會隨資本支出擴張而受惠。由於先進製程投資金額高、技術門檻深，相關訂單具備高度集中與長期性，一旦進入擴產循環，對整體產業獲利動能具放大效果，也將成為支撐台股指數的重要力量。

2026-01-17 06:05

讀者迴響

熱門新聞

今彩539頭獎「一注獨得」！　800萬獎落台北

力積電宣布銅鑼廠賣給美光　18億美元現金入袋

台驊尾牙抽獎一再加碼　今年挑戰高但將透過多元產品大幅降低影響

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

0050、00929在列！20檔台股ETF除息秀一表看　逾504萬人參與

台新新光金旺年會席開1800桌　吳東亮勉員工「龍馬精神、一馬當先」

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

快去加油！　汽油下周估最多漲0.8元

大樂透又送錢　二獎中2注開在台中、台南

低軌衛星股提前開獎兩樣情！燿華獲利年衰退破1倍　耀登年增逾5成

吃完尾牙隔天離職　他猶豫「還要出席嗎？」過來人點頭

主計處公布3大最賺行業　「這產業奪冠」月薪破7萬

00929指數大改版受肯定！6月存股息、12月追成長　投資人期待重返榮耀

顏益財：今年供給過剩、需求分化　台驊布局亞洲國家20年穩健應變

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

高階玻纖布供應拉警報！2檔同登漲停　台玻近10萬張等著買

新興市場教父看好台股　稱金價失去吸引力「跌20%才會買」

台美關稅15％拍板！　林修民：最大輸家是中國

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366