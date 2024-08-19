快訊／新北市4地淹水警戒　板橋、新莊雙列一級

▲大雨示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

大雨轟炸，經濟部水利署今（19日）下午3點40分針對新北市4地區發布淹水警戒，其中板橋區、新莊區時雨量超過54毫米，已明顯出現積淹水，列為一級警戒區。

另外緊鄰新板特區的土城區、樹林區也列入二級警戒區，若雨勢不停，未來2至3小時內將有積淹水風險，呼籲民眾注意。

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水利署表示，8月19日下午15：40分先測得新莊、板橋地區時雨量超過54毫米，10分鐘後、至15：50分，板橋1小時雨量已來到57.5mm，新北市板橋區淹水一級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。

板橋區警戒範圍包括：溪福里，浮洲里，福丘里，華東里，華中里，深丘里，漢生里，中山里，挹秀里，溪頭里，國光里，宏翠里，長安區，嵐翠里，新興里，僑忠里，漢生東西路，文化路，中山路，大觀路，縣民大道。

新北市新莊區同樣測得時雨量57.5毫米，淹水一級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水，警戒範圍包括：新莊區思源里，化成里，營盤里，西盛里，雙鳳里，福基里，頭前里，中原里，泰豐里，立功里，文聖里，文明里，仁愛里，建安里，立基里，貴和里，榮和里，龍安里，中港路，新北大道，中原路，幸福路，復興路，化成路，思源路，中華路，建請即時進行淹水通報及應變。

水利署同時指出，目前全台有6座水庫正在放水中，呼籲下游民眾注意。6水庫分別是：明德水庫、鯉魚潭水庫、湖山水庫、曾文水庫、南化水庫、鹽水埤水庫。