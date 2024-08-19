TILSCA供應鏈協會參訪泰國物流展　AI智慧移動搬運為展出焦點

▲左起晟洋海運承攬李欣洋經理、TILSCA協會李柏峰副理事長、協會秦玉玲名譽理事長、沛航國際物流王巍華經理在展場合照。（圖／TILSCA提供）

記者張佩芬／台北報導

由TILSCA台灣國際物流暨供應鏈協會秦玉玲名譽理事長、李柏峰副理事長及會員公司，上周飛往曼谷參加8/15~17為期三天的第十屆TILOG LOGISTIX物流與供應鏈管理國際貿易展覽和會議。今年展出以「賦能物流與供應鏈管理的未來及創新邁向卓越」為主題，探索改變物流和供應鏈產業的最新趨勢、技術和解決方案，AI智慧移動搬運及運具等為展出焦點。

秦玉玲指出，來自亞洲ASEAN及歐美的20多國160家參展物流運輸服務商及自動化設備廠商齊聚一堂，大顯身手展現其產品與服務解決方案，尤其AI智慧移動搬運及運具佔據較多展位，主力在東南亞轉運及全球連結的承攬運送業者為數眾多。

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TILOG會展上邀請多國行業專家主持的高規格會議和研討會，主題涵蓋從供應鏈彈性和數位化到綠色物流與新興技術，為未來的挑戰和機會提供寶貴的見解。

TILOG LOGISTIX 2024 提供無與倫比的機會與主要利害關係人建立聯繫，包括製造商、分銷商、物流服務提供者、政府代表和學術界，包括與會者可以參與商務配對面對面的會議對談，今年也持續頒獎表彰為推動物流和供應鏈實踐做出重大貢獻的公司和個人。

本次參觀TILOG物流展之外，並前往參觀超捷物流泰國分公司聽取泰國東部與南部經濟走廊的發展對台商的機會，前者在三個府區已開發趨向成熟，後者在泰國南方將打造兩個東西向新港口，由2026年展開，並於2030年完工，完工後泰國南部陸橋將成為連接泰國灣及安達曼海的重要替代航線。此外，南部陸橋預計將促進泰國南部經濟走廊發展，包括在春蓬府(Chumpon)及拉廊府(Ranong)各設立一座深水港，以及建立連結兩深水港之鐵公路運輸網絡，泰國交通部公路局(DOH)及國家鐵路(SRT)也在同步設計公路及鐵路系統。相關計畫發展均值得台灣國際物流服務商們的密切注意及未來商機。

另還參觀AOT(Airport of Thailand)泰國機場公司，聽取泰國航空貨運規模與未來六個航空站的規畫，並進入航空作業園區參觀；此外也拜訪超捷物流泰國分公司聽取泰國東部與南部經濟走廊的發展對台商的機會，前者在三個府區已開發趨向成熟，後者在泰國南方將打造兩個東西向新港口，由2026年展開，並於2030年完工，完工後泰國南部陸橋將成為連接泰國灣及安達曼海的重要替代航線。

此外，南部陸橋預計將促進泰國南部經濟走廊發展，包括在春蓬府(Chumpon)及拉廊府(Ranong)各設立一座深水港，以及建立連結兩深水港之鐵公路運輸網絡，泰國交通部公路局(DOH)及國家鐵路(SRT)也在同步設計公路及鐵路系統。相關計畫發展均值得台灣國際物流服務商們的密切注意及未來商機。

秦玉玲表示，亞洲地區由每年上半年五月的韓國、日本及新加坡物流展，到八月的越南、泰國及台灣物流展(8/21~24)，一系列非常豐富熱絡的國際連結交流與學習國際物流供應鏈發展的趨勢，更注入運用高科技與節能減碳以提升運輸物流效能的新商業模式機會。希望持續號召台灣廠商加入國際物流與供應鏈的服務創價交流平台。



