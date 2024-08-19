證交所公布17檔個股　所羅門當沖比率破7成被列入

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布17檔注意股，其中所羅門（2359）因08月16日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率71.50%，且08月16日當日沖銷成交量占該日總成交量比率69.06%，因此被列入。
其餘還有福懋油、名軒、川湖、倫飛、盟立、晟銘電、亞光、聯鈞、柏騰、辛耘、健策、達邁、時碩工業、台灣虎航-創、美德醫療-DR、明輝-DR被列入。
▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布17檔注意股，其中所羅門（2359）因08月16日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率71.50%，且08月16日當日沖銷成交量占該日總成交量比率69.06%，因此被列入。
其餘還有福懋油、名軒、川湖、倫飛、盟立、晟銘電、亞光、聯鈞、柏騰、辛耘、健策、達邁、時碩工業、台灣虎航-創、美德醫療-DR、明輝-DR被列入。
關鍵字： 注意股
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台灣虎航（6757）近日因被列為注意股，遭證交所要求提前公布7月獲利狀況，根據台灣虎航公告，7月單月稅後淨利為3.84億元，EPS為0.86元，合計今年前7月稅後淨利19.18億元、EPS為4.27元，已經賺贏去年全年。
2024-08-19 18:01
竹陞科技（6739）預計9月完成掛牌上櫃，預計21日起開放申購，承銷價75元，若按今日最高價140元計算，價差達65元，等於抽中一張有望現賺65000元。
2024-08-19 15:29
擁有28.66萬股民的月配型ETF統一台灣高息動能（00939）今公告第2次配息維持0.063元，與8月首次除息相同，預定9月3日除息，最後買進日為9月2日。
2024-08-19 15:26
針對全球8月歷經股災後反彈，投資人該如何看待，有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）19日表示，台股跌深又很快反彈，這意味著股市相對強勁，股災降低了套利風險，未來仍有上漲空間；但他也提醒，美國聯準會（Fed）如果開始降息，股市多半也有向下走的風險，樂觀來看，股市若能站穩，將能突破前波高點。
2024-08-19 12:51
銀行對房貸授信愈來愈嚴，不但借錢「排隊」苦等，借到錢的人也要忍耐高利率。《ETtoday新聞雲》觀察5大銀行一般房貸利率條件發現，雖然央行「升準不升息」、金管會對不動產授信天條也暫不調整，但土銀、合庫銀公告最高利率區間已看到3字頭，而第一銀行官網上揭露的利率區間最高值更已衝破4%，房貸戶繳息壓力可見一斑。
2024-08-19 00:11
晶圓代工廠台積電德國廠將於20日在德勒斯登舉行動土典禮，前外資分析師、騰旭公司投資長程正樺今天表示，台積電德國廠主要針對28奈米以上的車用半導體，對台灣供應鏈有一定幫助，但整體效益不會太高。
2024-08-19 15:44
台股近期震盪，「護國神山」晶片大廠台積電（2330）即將在德國廠動土，針對台灣半導體供應鏈發展，寬量國際（QIC）19日預期台灣半導體供應鏈市值「10年將成長10倍」，也就是預估2033年營收將達860億美元，市值飆漲至2,580億美元，其中，也點出台灣半導體的「4大發展方向」及「6點產業觀察」，國際資金也正聚焦20家供應鏈及再生能源企業。
2024-08-19 14:04
台新金（2887）、新光金（2888）兩家金控「新新併」消息出現，新光金今（19日）盤中爆量走揚，至上午11點成交量已破20.8萬張，居上市公司成交王，盤中一度漲逾4%。
2024-08-19 11:12
AI晶片大廠輝達（NVIDIA）即將於8月28日盤後公布最新財報，加上市場期待輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳這周來台參加「Intelligent Asia」系列大展，機器人相關概念股再次成為近期盤面焦點，其中，所羅門（2359）19日早盤強漲逾5%，成交金額衝上40億元，暫居台股第二，僅次台積電。
2024-08-19 09:50
行政院主計總處日前公布2023年所得收支調查報告，2023年所得收入者人數近1645.97萬人，平均所得收入為70.9萬元，創下歷年新高，可支配所得為58.8萬元，其中，30歲以下平均年所得約為54.59萬元，換算成月薪約為4.55萬元。
2024-08-19 10:47
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