證交所公布17檔個股　所羅門當沖比率破7成被列入

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

證交所今日公布17檔注意股，其中所羅門（2359）因08月16日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率71.50%，且08月16日當日沖銷成交量占該日總成交量比率69.06%，因此被列入。

其餘還有福懋油、名軒、川湖、倫飛、盟立、晟銘電、亞光、聯鈞、柏騰、辛耘、健策、達邁、時碩工業、台灣虎航-創、美德醫療-DR、明輝-DR被列入。