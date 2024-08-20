萬海被指瘋狂擴張意圖超過陽明　公司回應為汰換非與他人比較

▲萬海表示造新船是考慮公司汰舊換新及營運成長的需求，而非與他人比較。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運本月12日宣布新加坡公司訂造20艘甲醇雙燃料貨櫃船，交易總金額達到25億美金，大陸航運媒體新聞標題寫：「砸鉅資買船+造新船！萬海瘋狂擴張意圖超過陽明？」，另一陸媒也曾形容萬海瘋狂造船。萬海指出，公司的造船企劃，是考慮公司汰舊換新及營運成長的需求，而非與他人比較。

萬海進一步說明，因為公司未來幾年陸續有船舶進入退役的船齡，考慮現行法規越來越嚴格，新型船舶有節能減碳的優勢，加上造船廠塢檔必須提前預訂，因此公司才會訂下這次這批造船計劃。

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萬海這次訂單分為兩筆，台灣國際造船獲得12艘8000箱(20呎)甲醇雙燃料貨櫃船訂單，外加4艘同型船的選擇權。 這筆訂單單價在1.025億美元至1.24億美元，總價值將在12.3億美元至19.84億美元。

另HD韓國造船海洋旗下HD現代三湖獲得4艘8700箱甲醇雙燃料集裝箱船的建造意向書，單價在1.135億美元至1.3041億美元，總價為4.54億美元至5.2164億美元。萬海在公告中補充稱，兩家船廠的新造船成本包括船舶設備的升級。

市場消息稱，HD現代三湖計劃於2026年開始交付這四艘船，而台船則計劃在2026年至2027年間向萬海航運交付12艘船。

萬海在今年5月底還曾發佈公告，宣布從中聯航運購買了兩艘7000箱新造船。中聯航運於2022年2月訂購了這兩艘船，價值約為1.65億美元。萬海航運以1.76億至1.88億美元的價格收購這兩艘船。

公告顯示，單船價格在8800萬至9400萬美元之間，這一價格較兩年前造船成本增加了2300萬美元。這兩艘船目前正在上海外高橋造船廠建造。

Alphaliner數據顯示，目前萬海是世界第11大貨櫃公司，目前該公司經營有123艘船舶，總計運力超過了51萬箱，該公司擁有超高的自有船舶數量，123艘船當中，有115艘是自有船舶，自有船舶總運力近50萬箱，自有船舶總運力佔總運力比例近97%。根據Alphaliner數據，萬海還有8艘近6.6萬箱的新船運力等待交付。

大陸媒體指出，萬海航運一直是台灣地區三大貨櫃船公司中的第三位，根據目前的靜態數據計算，在最新下單這20艘新船後，萬海航運的總運力無限逼近陽明海運。

萬海本月新訂單共將產生162,800箱的運力，使得萬海總運力達到676,973箱，逼近陽明的695,108箱。

陽明能加速造船，避免被超越嗎？陽明高階表示，公司造船計畫進行中，有進度會公告。今年3月下旬市場曾傳出陽明規劃投資建造6艘1900箱與8艘8000箱甲醇貨櫃船，但因甲醇供給問題，去年在造船市場曾經擁有主導地位的甲醇雙燃料船，今年重新轉向液化天然氣(LNG)，陽明隨後也傳出重新研究選擇哪一種新燃料(替代燃料)。