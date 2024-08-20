央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行理監事會議還有近1個月才要召開，但央行官員證實，為了穩定房市，最近已找「全體銀行」總經理一起喝咖啡，並主動提示國銀不動產授信佔總放款比重在6月底已來到37.43%，為此與各大銀行交換意見。

政府控管房市動作一波波，近期銀行傳出「錢荒」、「房貸利率調高」等動作，不動產界對緊縮政策直呼「很有感覺」，不過央行並未鬆手，更在9月19日理監事會前一個月找上全體國銀來討論個人房貸放款和企業建築融資授信額度，央行官員更大方坦言，會中還特別建議銀行放款可以多做一點企業融資，降低授信過度集中風險。

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銀行主管解讀，以前央行喝咖啡的對象多是鎖定在大型官股銀行高層，由大型行庫率先調整不動產授信政策再去影響民營銀行，但這次無差別邀約，除了看得出央行有意加大警戒範圍以外，也暗示9月理監事會議還會再有新一波政策討論空間。

業者透露，央行希望國銀不動產授信佔總放款比重應控制在37%以內，不要無限制往上衝，以降低過度集中的風險。

事實上，金管會長期依照銀行法72-2規範（俗稱不動產放款天條）來管制房貸和土建融授信比重，銀行主管指出，雖然法規明定「不動產授信總額佔存款與金融債比重不得超過30%」，但金管會的統計上過27%就開始緊盯，28%、29%更是嚴加看管，如今央行再祭「控管咖啡」，銀行高層自然必須謹遵政策風向行事，短期內想辦房貸、土建融恐怕會更加困難。