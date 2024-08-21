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查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

▲▼ 租屋,看屋照,租屋看板,租賃,租金,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲租屋示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國稅局「查水錶」揪逃漏稅能力不斷升級，中區國稅局轄下豐原分局最新案例指出，有包租公主張名下房產是「空屋」屬閒置資產，沒有財產收入，不料遭1名租客向國稅局檢舉，稅務人員一口氣查獲包租公將房子隔成10間套房都沒報稅，追出漏報114萬所得，除了連補帶罰21萬元以外，還打入「租賃所得追蹤」黑名單中。

繼日前台北國稅局查獲有民眾申請自用住宅重購退稅，因為拿不出水費帳單被認定「非自住」而追回百萬漏稅額，不到1個月，中區國稅局又出現稅務人員調閱水電費帳單資料，發現民眾申報為空屋的房子暗藏出租玄機。

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「這是我們收到檢舉，我們請被檢舉的人自訴，先填使用情形，依照陳述內容去對照，從1個個案抓到10件出租未申報的案子。」中區國稅局指出，稅務人員通常會直接跟自來水公司、台電調閱2年的水電費帳單，對照生活跡證，追查有沒有漏稅。

稅務人員指出，這是包租公隔套房出租，其中一個租客檢舉，國稅局逆向抓出10幾間漏報所得，再按租賃收入的43%計算必要損耗及費用，回推109年、110年、111年連續3個年度租賃收入共114萬元，在適用稅率12%下，最後核定補稅14萬，處漏稅額0.5倍裁罰，連補帶罰，並列管追蹤112年度以後租賃所得申報情形。

稅官提醒，「最近租賃檢舉很多，因為房東阻止房客申請租金補貼的糾紛很多、退租押金糾紛憤而檢舉。」

據了解，光是中區國稅局，今年以來收到租金所得漏報的檢舉案，已有數百件以上，不少基層稅務人員「查稅業績」多來自於此。
 

關鍵字： 綜合所得稅國稅局檢舉

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