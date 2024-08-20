正隆攜手一銀完成50億元ESG聯貸　助功低碳智慧造紙

▲正隆攜手一銀等9家銀行團，完成50億ESG低碳智紙轉型聯貸，由正隆總經理張清標（左）及第一銀行副總經理施志調（右）代表簽約。（圖／正隆提供）

記者廖婕妤／台北報導

正隆（1904）持續拓展全循環布局，並推動低碳智慧造紙，今（20）日宣布與第一銀行等9家金融機構完成5年期50億元ESG聯貸案簽約；本案認貸金額達76.5億元，超額認貸比率達153%。

正隆表示，公司長期致力於低碳綠能與永續智慧造紙，為首家導入AI智慧化紙業，迄今已導入25個智能產銷專案，藉由數據累積及機器學習，大幅提升設備總合效率（OEE）與減碳效能，規模化「淨零智造」影響力。

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正隆指出，因應海內外營運拓展，已水平展開智慧造紙和數位巡檢至海外廠，加速複製製程最佳化，目前越南平陽造紙廠第二期年產能40萬噸工紙機已商轉，第三期工紙產線亦規劃籌建中，南越濱吉紙器廠與北越北江紙器廠的產能亦已投產，為公司營運注入新動能。

正隆今年上半年受惠台灣內需市場持續增溫，以及越南新產能穩步發揮，整體送貨量有所成長，合併營收達到207.8億元，年增1.1%，稅後淨利為4.37億元，EPS為0.39元。

此外，正隆已連續3年入列全球200大潔淨企業，也是國內唯一獲CDP氣候變遷、供應鏈議合（SER）評比雙管理等級的造紙業；第一銀行長期推動綠色金融，本次聯貸案主為響應正隆自2019年起推動S.M.A.R.T.低碳智紙5大策略，透過永續指標達成績效，連結利／費率減碼優惠機制，鼓勵企業積極達成ESG目標，以發揮綠色金融影響力，攜手邁向全球永續淨零目標。