7月外銷訂單連5紅　前7月近3250億美元年增2.7％

▲7月外銷訂單金額破500億美元。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部今（20）日公布外銷訂單統計，受到AI、高效能運算、雲端產業等需求持續熱絡，7月外銷訂單金額為500.3億美元，月增9.8％、年增9.7％；累計前7月外銷訂單為3248.9億美元，年增2.7％。

經濟部說明，受惠新興科技應用持續擴增，帶動資訊通信接單年增11％、電子產品接單成長2.2％；光學器材因部分手機新品備貨，帶動光學鏡頭接單成長，加上光學檢測及量測設備訂單續增，年增7.8%。

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經濟部表示，傳統貨品隨全球經濟緩步回升，帶動半導體設備、自動化設備、金屬製品需求增加，加上業者回補庫存動能持續，以及部分原料上漲推升產品售價，致機械、基本金屬及塑橡膠製品訂單分別年增13.4%、4.8%、4.1%，惟化學品因海外同業產能開出影響，致接單年減0.6%。

展望未來，經濟部指出，受主要國家貨幣政策動向、地緣政治風險、美中科技紛爭等不確定因素影響，恐抑制全球景氣復甦力道，惟高效能運算、AI等新興科技應用持續擴增，加上我國半導體產業及伺服器等供應鏈具競爭優勢，且下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，均有助於支撐外銷接單持續成長。