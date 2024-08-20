台積電德國廠動土！歐盟執委會送50億歐元補助　年底開始興建工程

▲台積電德國廠舉行動土典禮，董事長魏哲家（中）親自出席。（圖／台積電提供）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）、羅伯特博世公司（Robert Bosch GmbH）、英飛凌（Infineon Technologies AG）及恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）合資成立之歐洲半導體製造公司（ESMC）今日為其在德國德勒斯登的首座半導體晶圓廠舉行動土典禮，正式啟動初期土地準備階段。

台積電表示，政府官員、客戶、供應商、業務夥伴及學術界貴賓受邀出席共襄盛舉，一同見證此歐盟首座採用鰭式場效電晶體（FinFET）技術提供專業積體電路製造服務之晶圓廠所締造的里程碑。

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台積電表示，本次動土典禮的與會貴賓包括歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen、德國聯邦總理 Olaf Scholz、薩克森邦首長 Michael Kretschmer 和德勒斯登市長 Dirk Hilbert。為展現對此專案所投入的支持，在本次動土典禮中，歐盟執委會主席 von der Leyen 宣布歐盟執委會已依據歐盟國家補助規則（EU State aid rules）通過一項 50 億歐元的德國補助措施，以支持 ESMC 半導體晶圓廠的建設工程和營運。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示：「我們與共同夥伴博世、英飛凌和恩智浦一起合作興建這座德勒斯登晶圓廠以滿足快速成長的歐洲汽車和工業領域對於半導體的需求。藉由這座最先進的晶圓廠，我們將把台積公司先進的製造能力帶給我們的歐洲客戶和合作夥伴，刺激當地的經濟發展，並推動整個歐洲的技術往前邁進。」

ESMC全面營運後，預計採用台積電 28/22 奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS）及 16/12 奈米 FinFET 電晶體技術，月產能 40000 片 300mm（12 吋）晶圓。藉由先進的 FinFET 技術，進一步強化歐洲半導體製造生態系統。總計投資金額預估超過 100 億歐元，包括股權注資、借債、以及歐盟和德國政府的大力支持。

台積電指出，此座嶄新的晶圓廠預計創造約 2,000 個直接的高科技專業工作機會。此外，該廠創造的每一個直接工作機會可望於整個歐盟供應鏈中創造出許多間接的工作機會，進而提振當地經濟。ESMC 將秉持台積公司永續發展及環境保護的標準，依循此項使命，ESMC 及其合作夥伴致力於興建一座綠色晶圓廠，利用既有及先進的技術來優化資源保護，包括節能建築、水資源回收、以及取得 LEED 綠建築認證。

ESMC 的成立體現了台積大同盟的實力，該同盟是半導體產業創新的基石，推動突破性的進步，將台積電的合作夥伴聚集在一起，實現新的合作水準。投資 ESMC 不僅展現了對此策略夥伴關係更深的承諾，也突顯了台積電致力於在歐洲培育創新的堅定決心。興建工程預計今年稍晚開始。

博世集團董事會主席 Dr. Stefan Hartung 表示：「ESMC 這座晶圓廠將與博世的德勒斯登晶圓廠比鄰而立，所以我們將親眼見證它的誕生與成長。我們期待這座新廠的成立，也期待未來與共同夥伴台積公司、英飛凌和恩智浦的緊密合作。我們將在關鍵的產業中共同帶領歐洲往前邁出決定性的一步，並確保當地的工業廠商能夠取得先進的晶片。」

英飛凌執行長 Jochen Hanebeck 表示：「我們在德勒斯登的共同投資再次彰顯了薩克森矽谷吸引國際半導體製造領導廠商的重大意義。ESMC 在德勒斯登興建的最新一座半導體製造晶圓廠是當地的重大成功。我們為歐洲帶來應用於最現代數位晶片的一項特別重要的半導體技術。這項投資將創造更多的就業機會，並將長期強化薩克森矽谷、德國和整個歐洲的半導體生態系統。」

恩智浦半導體總裁兼執行長 Kurt Sievers 表示：「德國和歐洲微電子產業今天締造了歷史性的里程碑，恩智浦很榮幸成為 ESMC 合資公司的一員，該公司提供創新的半導體解決方案和製造能力，專注於歐洲的主要市場：汽車和工業領域的自動化和電氣化。今天在德勒斯登舉行的台積公司歐洲首座晶圓廠動土典禮是邁向歐洲數位主權重要且務實的一步。」