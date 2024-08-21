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台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

無人機在烏克蘭戰場上成為必備武器，總統賴清德非常重視。（圖／報系資料照、翻攝自澤倫斯基社的X）

▲無人機在烏克蘭戰場上成為必備武器，總統賴清德非常重視。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「我跟總統（賴清德）見面的時候，他都會問我『無人機做到什麼程度了』。」經濟部長郭智輝在8月11日到嘉義的「亞洲無人機AI 創新應用研發中心」時透露，9月將有一支美國參訪團抵台，能藉由美國協助，把這個市場做大，讓「亞洲民主無人機供應鏈中心」從嘉義推向世界。

嘉義縣府員工告訴CTWANT記者，跟過去由州政府出面來拜訪不同，這次是由美國在臺協會（AIT）組織帶領、大約20多家的美國業者團，層級更高、規模更大，目的地不是「護國神山」台積電，而是來嘉義的無人機研發重鎮、也就是亞創中心。經濟部官員也向CTWANT記者透露，對方想找台灣廠商為美國業者代工、買零件，我方希望能趁此共同設立公司做研發、製造與販售。

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無人機為何要加「民主」二字？原來是因為美國後院失火了！一位業者告訴記者，《華爾街日報》在4月時報導，被視為「無人機真實戰鬥舞台」的俄烏戰爭中，美國多數新創公司的小型無人機未發揮作用，烏克蘭政府官員大吐苦水，表示「美國製造的無人機價格昂貴、容易故障且難以修復」，還無法克服俄羅斯的干擾和 GPS遮蔽技術（電戰）。

向烏克蘭戰爭提供數百台無人機產品的美國矽谷公司Skydio執行長Adam Bry坦言，在烏克蘭戰事，美國無人機效果不如其他系統，「在前線不是一個非常成功的平台」。另一位美國無人機公司高層也表示，他們沒有預料到烏俄戰爭會發生電子戰，導致烏軍雖知道與俄國交好的中國，產品恐有安全漏洞，但還是不得不轉而購買大疆的產品。

2006年創立於中國深圳的大疆創新科技（DJI），從直昇機飛行控制系統起家，2009年開始做多軸飛行器，逐年量產各式精美的飛行產品，用在物流、巡檢、救難，甚至是軍事攻擊上，刷新了產業認知，也成功攻占美國市場，大疆在美國商業、地方政府和業餘愛好者無人機市場約占70至90%的市占率，連美國特勤局都在2022年購買了20多架大疆無人機。

今年有許多美國州議會領袖組成的訪問團來嘉義交流。（圖／翻攝自翁章梁臉書）

▲今年有許多美國州議會領袖組成的訪問團來嘉義交流。

然而，8月間《華爾街日報》批露，為了國家安全，除課徵高額關稅，美國打算進一步禁止大疆的商品在美國政府機構使用，紐約州共和黨眾議員Elise Stefanik說，「美國必須結束對共產主義中國的依賴，建立美國自己的無人機產業基礎。」但此事引來山地救援隊、警察局到農戶大聲抗議，認為美國製造的無人機性能差，反對將大疆無人機趕出美國市場。

「俄烏戰爭每個月要消耗一萬台無人機，因為『去、就不回來了』，所以要便宜、還要能夠軍用，全世界目前都把無人機當作國防重要配備，往小型發展。」嘉義縣長翁章梁在8月的一場城市論壇上提到。

台灣無人機業者向CTWANT記者透露，美國的便宜無人機，大多是找東歐廠商代工，「美國自己生產不出來，他們只會做貴的，找上台灣，其實也是成本考量，不過若能趁此擴大產量，也是好事一件。」

目前國家級的中科院主打中大型、偵打一體無人機，而由民間廠商開發生產小型軍規商用無人機。

嘉義縣府員工告訴CTWANT記者，2022年於太保成立亞洲無人機 AI 創新應用研發中心，至今已有 46 家廠商進駐，串接無人機上中下游供應鏈，推動無人機關鍵零組件自製，接下來將配合中科院打造「民雄航太園區」，並在義竹規劃中大型無人機飛行場，並提供製造基地，透過這三大場域，做出無人機區域創新科技聚落，「其實已有20個國家的團隊來這交流，顯示我們的技術真的還不錯。」

美國國防與航太訪問團4月曾來台密訪產業鏈，業者透露，台美雙方尋求相關產業合作，其中又以航太與無人機開發的供應鏈平台最為熱絡，所以嘉義的亞創中心近來頻繁接待美國來的客人；德州眾議員柯喬尼7月時也在嘉義亞創中心參訪，他表示，希望在無人機、太空科技、AI、網路安全等方面與台灣合作，為此，德州還在台灣成立一個新的辦事處。

大疆無人機性能強，可在嚴峻的高山環境使用，美國地方政府對他又愛又恨。（圖／新華社）

▲大疆無人機性能強，可在嚴峻的高山環境使用，美國地方政府對他又愛又恨。

軍方官員透露，台灣對無人機「去紅色供應鏈化」的成績，可說是全球第一，國防部新成立DIU（先進國防科技小組）的功能之一，就是設法將國內業者打入美國的軍火供應鏈，認為台灣廠商在美國軍用化學品與無人機的代工業務上有優勢。

「如果我們沒有自主研發力量，美國只會賣次等貨給我們！」負責國防科技及武器研發的中科院相關人士無奈地向CTWANT記者透露，美國對台軍武態度一直是這樣，他們會研究台灣掌握多少能力，再選擇低一階程度的武器賣給我們。

這位人士還說，當年如果我們沒有研發出經國號，就拿不到F-16的訂單，而後續我們一直無法買到更新更好，像是F-35戰機，也是因為我們沒有持續在這方面投入，甚至解散研發團隊，導致最後這批能造核彈、戰機的人才外流到韓國，助長韓國成為全球第四大武器出口國，「這簡直是場悲劇！」。

他說，烏克蘭每月得消耗約1萬架無人機，「台灣擅長做CP值高的、這在戰場上不是缺點，而是要持續投入！找到真正能做事的人！」他恨鐵不成鋼地大罵。

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