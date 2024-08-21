2支冰淇淋錯賣「75萬元」老闆急尋！　財政部：烏龍發票已追回

▲財政部宣導發票開錯處理流程。（圖／翻攝財政部臉書）

記者陳瑩欣／台北報導

「你吃過75萬元的天價冰淇淋嗎？」前陣子台南一間咖啡廳「More Cafe x NMTH 史博館店」店員開發票時，誤將2支單價75元的冰淇淋打成10002支，而開出總價75萬150元的發票，店家緊急PO文尋人，財政部今（21日）證實，在網友及媒體熱心轉發下已追回發票。

⠀⠀

財政部指出，像這樣開錯發票的案例還不少，或許剛好店員忙得暈頭轉向、熬夜看比賽沒睡飽、手指太胖或適逢七月鬼遮眼（？）等等，最好的做法就是收回錯誤發票作廢重開，但如果聯繫不上發票主人，法規也有補救的空間喔！

⠀⠀

財政部強調，只要3關鍵，發票可追回 作廢重開！

1、向消費者收回原發票並註明「作廢」字樣

若是電子發票證明聯或雲端發票：將作廢資訊上傳至財政部電子發票整合服務平台存證

若是其他紙本發票：將作廢收執聯黏貼於存根聯上

2、開立正確發票給消費者

3、申報營業稅時，在當期統一發票明細表中註明作廢資訊

⠀⠀

若是發票追不回，主動報備3步驟可完成！

1、備妥申請書【敘明錯誤事由、發票種類、字軌號碼、正確金額】、更正後發票存根聯影本及相關證明文件

2、主動向稅籍所在地國稅局報備

3、申報營業稅時，依「正確銷售額」申報

財政部指出，在未經檢舉或稽徵機關調查前，主動更正及報備實際交易資料，一年內未滿3次 免罰喔！如果一年內發生第3次以上，依加值型及非加值型營業稅法第48條規定，按正確銷售額處1%罰鍰，最低不得少於1500元，最高不得超過15000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2支冰淇淋售價「75萬元」搞烏龍！老闆急尋發票