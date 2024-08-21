擷發科技發表「AI軟體平台解決方案」　獲文曄科技採用

▲擷發科技董事長楊健盟。（圖／擷發科技提供）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計廠擷發科技今日於2024台北國際自動化工業大展上宣布，旗下「AI軟體平台解決方案」獲得文曄科技（3036）採用，用於業界首款基於聯發科技智慧物聯網Genio IoT平台MT8390/MT8370工規寬溫版處理器的AI x Remote I/O解決方案。

擷發表示，此解決方案採用聯發科技的MT8390/MT8370處理器，而這些處理器基於台積電6奈米製程，並具備雙核心ARM Cotex-A78及六/四核心ARM Cotex-A55架構，內建4.0TOPs/3.2TOPs類神經處理器（NPU），在高效能與低功耗之間取得了最佳平衡，非常適合具備AI功能及視覺處理與高效能運算的工業自動化產品。



擷發科技董事長楊健盟也表示，非常高興看到擷發科技的「AI軟體平台解決方案」獲得文曄科技採用，這證明了公司在AI技術領域的領先地位。擷發科技將繼續致力於為客戶提供從AI晶片與硬體平台的選擇與系統軟硬體整合的一站式服務，幫助客戶在迅速變化的市場中保持競爭力。



文曄科技選用擷發科技的「AI軟體平台解決方案」，為工業物聯網邊緣裝置提供AI模型客制化的一站式服務，使得客戶能夠迅速將AI產品部署到實際應用場景中，顯著縮短了產品上市時間，同時大幅降低AI人力及研發資源的投入成本。