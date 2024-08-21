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青年座談淘寶免運誘惑衝擊電商市場　學者專家籲台灣數位經濟法規應跟上

▲青年座談淘寶免運誘惑衝擊電商市場，學者專家籲台灣數位經濟法規應跟上。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

對於淘寶免日前的免運活動在國內電商產業掀起關注與討論，前國安會諮詢委員陳明祺以安博盒子為例指出，相對電商模式，台灣管制作為與思維之所以非常落後，是因為缺乏對應的法規與社會支持，即便政府付出了龐大的政治代價，仍無法阻止一般民眾使用。他認為，在數位資訊化的時代，過往的許多實體管制都窒礙難行，許多電商同時也是消費者，缺乏對中國問題的認識，面對不平等時以社會行動抗議，但要增加對中的摩擦力時，卻又反對政府的管制行動。

Y’s Day「週三青年日」21日晚間舉行青年座談，探討淘寶免運的誘惑與無聲的入侵台灣市場，陳明祺是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀的學者專家還包括淡江大學戰略所助理教授馬準威、身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊、中華經濟研究院助研究員王國臣、台灣海洋大學法政學院教授江雅綺、戀家小舖創辦人李忠儒。

戀家小舖創辦人李忠儒指出，淘寶從一開始不被看好到成功崛起，現在面臨一直被後起之秀追趕，包含抖音直播、小紅書商業廣告，都對淘寶形成重大影響，進而促使淘寶採取跨海免運政策，在亞洲各國練兵、架構經驗。

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李忠儒表示，台灣是淘寶使用的第二大市場，僅次於中國與香港，加上中國快時尚品牌Shein等，他認為都會迫使台灣市場直接面對衝擊，包括提高年輕人與小商家的創業門檻。另外，對於大家關心的數據也不是只有個資，數位軌跡透過算力可讓平台更快預測到個人喜好，當數據掌握在擁有算力的公司手中，中小品牌將可能無法面對競爭。

▲青年座談淘寶免運誘惑衝擊電商市場，學者專家籲台灣數位經濟法規應跟上。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲戀家小舖創辦人李忠儒。

▲台灣海洋大學法政學院教授江雅綺。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣海洋大學法政學院教授江雅綺。

台灣海洋大學法政學院教授江雅綺認為，平台經濟是數位經濟的典型特色，具有雄厚資本的跨境電商平台來勢洶洶，把規模效應發揮到極致，對資本較少的在地中小企業形成極大壓力，造成數位經濟的新挑戰。中國電商透過低價利誘，壓縮中小企業的生存空間，對資本市場的秩序形成不健康發展，不只是國安問題，也違反市場的公平競爭。

江雅綺進一步指出，具有規模的電商平台擁有使用者的大量個人資料、紀錄與偏好，在未來的人工智慧時代將形成龐大的經濟效益，沒有這些數據的小商家已輸在起跑點上，形成越來越不公平的競爭，對此美國、歐盟都已制定相關法規，台灣也應跟上，數位經濟法規將是重點討論方向。

淡江大學戰略所助理教授馬準威表示，網路購路的運費是消費者的重要考量之一，當中國電商平台淘寶打著低價免運時，台灣消費者就很可能大量嘗試使用淘寶平台。消費者在電商平台通常須要提供詳細個資，雖然消費習慣與數位行蹤會被一覽無遺，但當淘寶強勢問鼎台灣市場時，除了市場競爭，牽涉到國家安全層次的問題，政府宜審慎評估，並完善配套保障之審查與監督機制。

▲青年座談淘寶免運誘惑衝擊電商市場，學者專家籲台灣數位經濟法規應跟上。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲淡江大學戰略所助理教授馬準威。

▲青年座談淘寶免運誘惑衝擊電商市場，學者專家籲台灣數位經濟法規應跟上。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲中華經濟研究院助研究員王國臣。

中華經濟研究院助研究員王國臣指出，中國近年積極鋪展數位絲綢之路、跨境電商、數位人民幣與數位標準的四位一體數位經濟戰略，其中更搭載數位人民幣，促動民眾註冊消費，雖然有人會擔心個資、物流與金流的外洩風險，但當消費者被低價吸引進而買單時，不只將嚴重危及台灣本土電商與自創品牌的生存，更是嚴重的國安危機，他認為，台灣應參考美國的作法，如透過勞權檢視、免小額包裹運費等方式儘早預防。

台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊表示，中國運用社群如小紅書、抖音等媒介做電商行銷、直播帶貨或團購，不可避免地夾帶了中國的意識形態，比起其他國家，台灣與中國有語言的親近性，對於台灣的社群使用者，特別是年輕網路族群影響極深，甚至產生仿效熱潮。另外，中國電商在全球市場的影響力與滲透力驚人，一方面用國家優越的生產力對外傾銷商品，同時透過社群電商不只改變消費者習慣，也對台灣文化認同、經濟主權造成挑戰。

董思齊說，雖然自由貿易是經濟全球化下的必然過程，但中國的發展已引起各國警惕，包含美國、印尼、越南都對中國傾銷所造成的本土產業危害提出警訊。台灣青年世代作為最具創新力和適應力的一代，期盼大家能更認識中國電商的活動樣態與影響，在當前全球政治經濟形勢動盪下，如何發揮創新精神及全球視野，將決定台灣未來的走向。

▲青年座談淘寶免運誘惑衝擊電商市場，學者專家籲台灣數位經濟法規應跟上。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

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