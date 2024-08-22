AI飆升富豪更有錢！台灣首富林百里「短短3個月」身價再增96億元

▲「台灣首富」廣達電子董事長林百里。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

全球AI浪潮帶動今年股市成長，上市櫃科技大廠老闆的資產及身價，也受惠AI題材帶動股價反彈上漲。值得注意的是，「台灣首富」廣達電腦（2382）董事長林百里的身價短短3個月再增加3億美元（約新台幣95.9億元），最受矚目。

根據《富比士》（Forbes）公布5月「台灣50大富豪榜」排名資料，台股上半年成長近30%，帶動台灣50大富豪的總身價，從去年1,550億美元（新台幣4兆9,545億元）上升至1,740億美元（新台幣5兆5,619億元）。歷經8月股災修正後，大盤已自低檔反彈逾2,500點，富豪榜排名未變，大老闆的資產也在不到3個月的時間增加數億美元。

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觀察「台灣首富」林百里的身價淨值，從去年的56億美元成長至117億美元（約新台幣3,740億元）後，截至8月22日最新資料為120億美元（約新台幣3,836億元），短短3個月再增加3億美元，穩坐台灣50大富豪的首富寶座，並在全球前500富豪榜坐上190名。

同樣是受惠AI伺服器業務的鴻海（2317），股價也因AI熱潮激勵，使創辦人郭台銘身價淨值從去年的74億美元增至104億美元（約新台幣3,324億元），穩坐台灣50大富豪榜第三名；在這3個月中，如今郭台銘的身價淨值也成長7億美元至111億美元（約新台幣3,548億元）。

在台灣50大富豪榜，受惠AI榮景的還有日月光投控（3711）張虔生、張洪本兄弟，身價淨值達78億美元（約新台幣2,493億元），排名第六大富豪；國巨（2327）創辦人暨董事長陳泰銘，身價淨值62億美元（約新台幣1,982億元），最新資料更顯示68億美元（約新台幣2,174億元），排第八大富豪。

另外，台積電（2330）創辦人張忠謀以33億美元（約新台幣1,055億元）淨值居第16名，目前身價淨值增加至44億美元（約新台幣1,406億元）；聯發科（2454）創辦人蔡明介身價32億美元，如今也漲至36億美元（約新台幣1,150億元），排第17名；廣達副董事長梁次震則以身價14.5億美元（約新台幣463億元），首度進入台灣50大富豪，排第42。