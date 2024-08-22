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全球新能源車Q2銷量年增24.2%　中國加大補貼有望提升品牌市占

▲墨西哥推出簡配版新特斯拉Model 3，壓低入手門檻！（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉在純電車裡市占率第一。（圖／翻攝自特斯拉）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新汽車研究，2024年第二季全球新能源車（含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷量為376.9萬輛，較第一季成長近30%、年增24.2%。特斯拉雖維持純電車市占率第一，但銷量較去年下降。比亞迪除純電車銷量穩健，插電混合式電動車第二季的市占率也突破36%。

TrendForce表示，2024年第二季全球純電動車（BEV）銷量為232.8萬輛，年增8%。市占第一的特斯拉銷量較去年同期衰退4.7%，為提振買氣，特斯拉在中國和美國等兩大市場皆祭出降價、優惠利率等措施。比亞迪(不含騰勢)位居第二名，BEV銷量較去年同期成長約20%。此外，比亞迪外銷表現強韌，第二季出口超過10萬輛含純電車在內的新能源車。

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第二季純電車銷售第三至五名依序為Volkswagen、上汽通用五菱和BMW，彼此的市占率差異不大。蔚來汽車本季銷量較去年同期成長144%，一舉回到第7名的位置。吉利控股集團旗下的極氪品牌排在第9名，銷量主要來自極氪001，受到改款和中國新能源車下鄉計畫等政策影響，極氪001第二季的銷量大幅提高。

TrendForce統計，2024年第二季全球插電混合式電動車（PHEV）銷售143.9萬輛，年成長64.2%，銷量前四名皆為中國品牌。比亞迪品牌市占率提升到36.1%，與第二名的理想汽車拉開明顯差距，第三、四名由傲圖(AITO)和長安汽車拿下。Volvo Cars和Mercedes-Benz分居五、六名，BMW第二季PHEV銷量則與去年同期持平，排名第八。第十名的Jeep雖然銷量、排名皆下滑，仍是美國最暢銷的PHEV品牌，目前美國僅有七款PHEV車取得聯邦政府補助，其中兩款就由Jeep生產。

TrendForce指出，2024年上半年的品牌銷量排名反映中國對新能源車的置換補助效果，預期近日新推出的補貼辦法將有助中國品牌進一步提升銷量與市占率。根據中國商務部等部門發布的規定，報廢汽車並換購燃油車、新能源車的補助額皆提高一倍，其中，購買新能源車可獲得人民幣2萬元，政策將執行至2025年1月10日。

關鍵字： 電動車

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