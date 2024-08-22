台北101董座爆黑馬！ 女星賈永婕證實接任

台北101董事長人選爆出黑馬，現年50歲的藝人賈永婕預計在9月3日公司董事會後正式接任，取代原任張學舜的位子，稍早賈永婕臉書以「人生下半場預備備 迎接新挑戰」證實。

房貸緊錮咒！ 5家官股銀開辦費改「無上限」收取

受到央行限貸令影響，向銀行申辦房貸業務的民眾叫苦連天，不過財政部官股銀行兆豐銀公告，9月23日起將更改房貸開辦費收取計算方式，由現行每件定額5000元至8000元，改為「核貸金額0.1%、最低收5000元」的制度，等於收費無上限，民眾如果向兆豐銀申辦2千萬房貸，開辦費將多1.2萬元。

美食-KY上半年每股賺1.32元 美國85ºC全年可望開10間店

85ºC母公司美食-KY（2723）今（22）日通過上半年財報，上半年合併營收為93.29億元，稅後淨利為2.37億元，EPS為1.32元。公司指出，美國市場第6間門市已順利開幕，全年展店8-10間目標可望順利達成。

中信金「攔轎搶親」投資新光金 許舒博：沒有半路殺出

新光金（2888）與台新金（2887）合併出現搶親事件，中信金（2891）也想要投資新光金，出現「金控三角戀」的局面，對此，商總理事長、中信金子公司台灣人壽副董事長許舒博今（22）日指出，他本身也在中信金裡面，不方便針對此事發表意見，不過，「中信金應該是在被動的狀態下進入這個事件，沒有半路殺出的問題。」

服務業找嘸人 許舒博：將與勞動部召開「全國缺工會議」

基本工資即將調漲，商總理事長許舒博多次強調，與其調漲最低薪資，不如先解決缺工問題，並透露日前與勞動部長何佩珊見面，已談妥將在9、10月召開「全國缺工會議」，將帶領缺工的商業團體與勞動部面對面溝通。

英特爾商用AI PC來了 揪台供應夥伴秀全新平台

英特爾商用AI PC終於來了！英特爾21日在台攜手11家合作夥伴，展出超過20台搭載Intel Core Ultra處理器的商用AI PC以及最新的應用軟體，協助企業用戶提升生產力、強化安全性，英特爾也表示，看好下半年商用AI PC將會放量，市況也會比上半年好，預計明年全球出貨量有望上看1億台。

AI飆升富豪更有錢！台灣首富林百里「短短3個月」身價再增96億元

全球AI浪潮帶動今年股市成長，上市櫃科技大廠老闆的資產及身價，也受惠AI題材帶動股價反彈上漲。值得注意的是，「台灣首富」廣達電腦（2382）董事長林百里的身價短短3個月再增加3億美元（約新台幣95.9億元），最受矚目。

泓德能源9月底改列一般版上市 發布全新視覺識別設計

智慧能源大廠泓德能源（6873）27日即將舉行股票改列上市前業績發表會，今日全新視覺識別設計也正式曝光，品牌標誌以象徵智慧、科技的藍色與代表永續、綠能的綠色，架構成立體的字母H（HDRE），同時形成電力的符號，藉此詮釋泓德能源專注於電力相關領域的發展，目標成為國際智慧電力公司。

全球新能源車Q2銷量年增24.2% 中國加大補貼有望提升品牌市占

根據TrendForce最新汽車研究，2024年第二季全球新能源車（含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷量為376.9萬輛，較第一季成長近30%、年增24.2%。特斯拉雖維持純電車市占率第一，但銷量較去年下降。比亞迪除純電車銷量穩健，插電混合式電動車第二季的市占率也突破36%。

購屋「人道走廊」出現！富邦人壽重啟房貸 利率2.35%起

央行總裁楊金龍才急約34家國銀「喝咖啡」要求自主不動產授信總量管制（俗稱限貸令），民眾大嘆跟銀行借錢買房愈來愈難，不過壽險業者自辦房貸獲市場解讀為購屋「人道走廊」，由於富邦人壽7月重啟停止4年的房貸業務、年息2.35%起跳成為話題，暫停房貸業務8年的凱基人壽則暫未表態加入。