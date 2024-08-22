美食-KY上半年每股賺1.32元　美國85ºC全年可望開10間店

▲美食-KY子公司85度C。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
85ºC母公司美食-KY（2723）今（22）日通過上半年財報，上半年合併營收為93.29億元，稅後淨利為2.37億元，EPS為1.32元。公司指出，美國市場第6間門市已順利開幕，全年展店8-10間目標可望順利達成。
美食-KY表示，受到中國連續6個季度通貨緊縮影響，合併營收較去年同期減少9%；惟北美市場今年上半年再度繳出亮眼成長，對合併營收的貢獻不只年增14%，占合併營收的比重更跳升8個百分點來到42%。
美食-KY指出，公司中長期策略明確，選在獲利率最高、成長空間最大的美國市場加碼投資，帶動獲利結構持續改善；上半年合併營收雖下滑，但毛利率反而提升至59.7%，營利率也僅小幅年減0.2%至6.1%。
展望2025年，美食-KY指出，北美營收占比更可望叩關50%門檻，推升獲利能力的力道將持續加強；中國當局也有機會透過消費刺激政策，帶動餐飲行業復甦，加速亞洲市場營收止跌回升的腳步。
此外，美食-KY今年3月以來進駐Grand Prairie、Moreno Valley、San Antonio等市場，亞裔消費者佔當地人口都不到1成，開出的門市卻獲得成功，證明85ºC在超過3億人口的美國烘焙市場仍有極大發展空間；美國第6間門市於8月中開幕，位於北加州城市Rancho Cordova，全年展店8至10間的目標可望順利達成。
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