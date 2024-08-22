證交所公布15檔注意股　股后大立光、妖股錸德都入列

▲大立光。（圖／記者高兆麟攝）



記者廖婕妤／台北報導

證交所今（22）日公布15檔注意股，其中「股后」大立光（3008）因6個營業日起迄2個營業日收盤價差達285元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高者，因此被列為注意股；大立光今股價收3000元，上漲15元或0.5％。

蘋果將在9月舉行新品發布會，iPhone 16備貨需求湧現、進入拉貨高峰期，使大立光7月營收54.35億元，月增34.5％、年增55％，寫下近8個月來新高，董事長林恩平更看好8月優於7月；加上外資近期也調高大立光目標價，最高上看3830元，且維持買進評等，激勵大立光股價走揚，重新站回3000元。

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▲錸德科技。（圖／記者廖婕妤攝）



另「妖股」錸德（2349）則因最近6個營業日的累積週轉率為58.93％，且8／22的週轉率為34.46％，同入列注意股名單；錸德今股價收17元，下跌1.5元或8.1％，成交量逾23.8萬張。

錸德原為光碟片大廠，近年來轉攻綠能及儲能相關領域，股價自今年6月下旬開始上攻，曾連續飆出8根漲停，最高價曾至21.9元，隨後回檔整理；而錸德今年Q1終於轉虧為盈，Q2也持續獲利，前2日股價再度亮燈漲停，今日則爆量轉弱。

其餘注意股還有亞力（1514）、訊舟（3047）、大量（3167）、弘憶股（3312）、晶彩科（3535）、世芯-KY（3661）、金橋（6133）、光聖（6442）、雲豹能源（6869）、泰金寶-DR（9105）、越南控-DR（9110）、欣巴巴（9906）、佳龍（9955）。