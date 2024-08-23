商總品牌金舶獎獲獎名單出爐　亞家生技、能源廠商汎武獲獎

▲全國商總理事長許舒博（左四）與31家品牌金舶獎得主合影。（圖／商總提供）

記者高兆麟／綜合報導

為提升台灣中小企業品牌力的市場開拓及永續經營，由中華民國全國商業總會主辦的「第六屆品牌金舶獎」22日舉行頒獎典禮，由產官學組成的評審團選31家海內外傑出企業品牌，其中智能細胞製劑廠亞家生技在綠色永續組獲獎。

亞家生技是台灣第一家且為自行研發之「細胞製藥級隔離裝置」打造GMP規格之微型智能細胞製劑廠，通過衛福部主管機關GTP認可的細胞製備場所。亞家提供一站式的整廠輸出服務，且與海內外醫療機構合作，以創新的商業模式縮短細胞治療產品的冷鏈物流需求，打造第一個永續的碳中和細胞製備工廠。在此次的綠色永續組中獲得殊榮。

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另外，服務創新組得獎的「汎武品牌RST」是源自於三相電力的三個縮寫，是業內熟悉的用詞。汎武35年來致力於工業/商辦/住宅的能源用電、安全節能的整體解決方案。主要從事機電設備代理銷售與配電盤製造。汎武發展出獨特的產業創新金字塔，從設計、組裝、安裝，提供客戶客製化服務的配電系統，從代理經銷進化到汎武RST品牌，針對客戶提供365天、24小時待命的顧問式服務。

商總理事長許舒博表示，台灣品牌需要走出本島與世界接軌，「永續經營」是提升品牌續航力的致勝關鍵，品牌金舶獎除了協助獲獎企業洽接國發基金、信保基金與創投投資媒合之外，並組團出訪與當地廠商接洽，創造實質商機，今年也成立品牌金舶獎聯誼會，凝聚國內品牌商及海外僑臺商的力量，加強品牌聯繫提升整體形象，共同促進經貿交流發展。

第六屆品牌金舶獎選拔活動，各組皆有不同評選標準，「綠色永續組」為提升能源或資源使用效率以減少對環境衝擊者；「國際授權潛力組」為企業商模和商品授權或代理至海外具潛力者；「服務創新組」為有別於同業方式來突破跨界整合應用創新者，以及「海外僑臺商組」，總共四大組，為具有世界競爭力的品牌輸出生態系掌握永續經營策略，激勵品牌達到永續ESG作為，迎合世界潮流。

許舒博提到，綠色轉型如今已成為企業的競爭力的必修課題，品牌金舶獎的頒發不僅象徵著臺灣中小企業品牌輸出國際，更期共創臺灣國內與僑臺商品牌企業彼此經驗傳承與經貿交流，未來品牌金舶獎要成為國內與海外嚴選品牌企業的交流平台，讓臺灣品牌在世界遍地開花，壯大臺灣經濟。