快訊／AMD創新研發據點「落腳高雄」　陳其邁證實：就在亞灣區

▲AMD創新研發據點落腳高雄，陳其邁證實：選擇在亞灣區。（ETtoday資料照片／記者張雅雲攝）

記者賴文萱／高雄報導

經濟部長郭智輝日前透露，與AMD總公司資深副總裁王啟尚等人碰面，AMD於拜會中表示，將於台南市、高雄市都設置研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。對此，高雄市長陳其邁今受訪時證實，高雄的研發中心是選擇在亞灣，希望發展成一個研發基地。

AMD將設廠高雄議題備受關注，陳其邁今早出席Meet Greater South Expo 2024亞灣新創大南方開幕活動時，受訪證實，具體合作的項目應該由超微來做說明，不過在高雄的研發中心是選擇在亞灣，希望說透過與幾所的國立大學合作，以及相關包括半導體或者是一些相關的AI廠商共同合作，發展這裡成為一個不管是封裝，或者是高速傳導以及AI應用的一個研發基地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲經濟部長郭智輝與AMD高層碰面。（圖／經濟部提供）

郭智輝表示，歡迎AMD團隊看好台灣、支持台灣，與台灣科技生態系共同創造多贏成果，讓台灣持續邁向「AI矽島」，在世界扮演關鍵角色。AMD與台灣合作是強強連結，整合國內既有的製造能量，加上AMD的先進技術，可讓雙方都在全球競爭中持續保持領先。