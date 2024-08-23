SCFI上周微漲本周下跌5.71%　年底前想漲要看美東是否真罷工

▲攬貨業估除非美國東岸真的出現罷工事件，否則運價將會逐周下修。。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(9)日下午三點公布的貨櫃運價指數(SCFI)，指數報3097.63點，跌183.73點，跌幅5.71%，讓上周好不容易終止五連跌，微漲0.84%的運價又恢復跌勢，超大型與大型攬貨公司指出估計，接下來除非美國東岸真的出現罷工事件，否則運價將會逐周下修。

攬貨業分析，因為貨量不足，加上新造船持續加入市場，市場也逐漸進入淡季，且今年因貨主擔心中美關稅與美東罷工可能，都是提前出貨，運價整體趨勢是看跌，第四季淡季估會更淡。目前加拿大正在鬧的鐵路工人罷工事件，對市場影響不大，美國東岸如果真罷工，殺傷力就會很大。

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從今天的SCFI來看，美國與波斯灣線運價跌幅最大，美西每大箱(40呎櫃)單周運價就降了626美元，美東降751美元，市場實際都有特價航班，包括加班船與收載不理想臨時降價的航班。

SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價4400美元，下跌210美元，跌幅4.56%，地中海線每箱4523美元，下跌122美元，跌幅2.62%，美西每大箱5955美元，周跌626美元，跌幅9.51%，美東每大箱8546美元，周跌751美元，跌幅8.08%。

波斯灣線每箱運價1969美元，周跌170美元，跌幅9.95%；南美線(桑托斯)每箱運價7562美元，周跌168美元，跌幅2.17%；東南亞線(新加坡)每箱運價544美元，周跌34美元，跌幅5.88%。